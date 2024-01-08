ASUS показала результаты тестов ROG Phone 8 Pro

Рынок игровых смартфонов вскоре пополнится новым флагманским устройством ROG Phone 8 Pro от компании ASUS, так как компания намерена выпустить свою первую линейку устройств с процессором Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm. И чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, компания начала публиковать тизеры с описанием производительности своего грядущего флагмана — например, сегодня появились тесты в бенчмарке Geekbench 6. В тизере ASUS сообщает, что ROG Phone 8 Pro достиг в многоядерном тесте 7 422 баллов, что выше, чем у любого iPhone на базе процессороа A17 Pro, протестированного в составе iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max.

При этом, что достаточно удивительно на самом деле, компания ASUS не раскрыла результаты тестирования флагмана в одноядерном тесте, так как Snapdragon 8 Gen 3, вероятно, не смог опередить A17 Pro в этом направлении, а компания не хотела показывать результаты, которые хуже конкурентов. Следует помнить, что Snapdragon 8 Gen 3 оснащён 8-ядерным кластером ядер по сравнению с 6-ядерной конфигурацией A17 Pro, поэтому флагманский чип Qualcomm должен иметь очевидное преимущество в многопоточных рабочих нагрузках. Кроме того, ещё одна причина высоких результатов заключается в том, что ROG Phone 8 Pro, будучи игровым смартфоном, скорее всего будет поставляться с массивной испарительной камерой, которая позволяет охлаждать процессор и дольше держать его при повышенных нагрузках. Реальных тестов в играх пока что нет.
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