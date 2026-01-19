ASUS покидает рынок смартфонов

Председатель компании ASUS Джонни Ши в интервью тайваньскому изданию Inside заявил, что компания на данный момент завершает выпуск смартфонов, фактически ставя точку в линейках Zenfone и ROG Phone. По его словам, ASUS больше не будет выпускать новые модели мобильных телефонов в будущем. При этом он не стал полностью исключать возможное возвращение, отметив, что компания переходит в режим «неопределённого наблюдения» за рынком и продолжит поддерживать пользователей смартфонов бренда.

Здесь хотелось бы сказать, что смартфоны под собственным брендом ASUS уже давно не вызывали особого интереса, начиная с компактного Zenfone 10, вышедшего в 2023 году, тогда как серия ROG Phone фактически оставалась эталоном среди премиальных игровых смартфонов. В 2025 году компания выпустила всего два устройства на рынке смартфонов — крупный, но маловыразительный Zenfone 12 Ultra, и ROG Phone 9 FE. Оба смартфона так и не появились на рынке США, что сильно ударило по их мировым продажам, да и в целом назвать их бестселлерами тоже довольно проблематично. Более того, хотелось бы напомнить, что на самом деле слухи о том, что компания покидает рынок смартфонов, ходили уже не первый год. Всё же производитель не может похвастаться внушительными объёмами и на фоне конкурентов вырваться вперёд довольно трудно. Соответственно, ASUS, видимо, решила сконцентрировать усилия на более прибыльных направлениях, которые в будущем могут принести больше пользы, чем смартфоны.