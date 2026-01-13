Red Magic 11 Air показали на рендерах

Бренд Red Magic опубликовал качественные изображения смартфона Red Magic 11 Air, который будет представлен 20 января. Отметим отдельно расположенные модули основной камеры, угловатый дизайн корпуса, а также черную и белую расцветки корпуса с оранжевыми акцентами. Ранее стало известно о системе охлаждения с вентилятором, фирменном движке CUBE Sky Engine, игровом чипе Redcore R4, 4D-камере охлаждения Ice-Step и самом ёмком аккумуляторе в истории линейки Air.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Red Magic 10 Air имеет в своём оснащении 4-нм однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, отдельный игровой процессор Red Core R3, корпус толщиной 7,85 мм, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, систему охлаждения ICE Magic с жидким металлом и испарительной камерой, 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), подэкранную селфи-камеру разрешением 16 Мп и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.