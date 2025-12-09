Xiaomi 17 Ultra представят 26 декабря

Если верить информации достаточно надёжных инсайдеров, флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra выйдет заметно раньше предыдущей модели, которая была представлена лишь в конце февраля текущего года. По данным поставщиков секретной информации, Xiaomi собирается открыть «слепые» предзаказы 15 декабря и продлит их до 25 декабря. Если эта информация верна, официальная презентация состоится 26 декабря. Утверждается, что Xiaomi 17 Ultra в Китае будет стоить столько же, сколько и предыдущая модель. О том, сохранится ли такой же ценник на международном рынке, пока говорить рано. Равно как и о сроках глобального релиза — никаких данных на этот счёт ещё нет.

Ранее Ultra-версии показывали в Китае за несколько дней до мировой премьеры на MWC в Барселоне, но выставка пройдёт только в начале марта следующего года. Поэтому неясно, станет ли компания ждать или устроит отдельное мероприятие раньше. Как только появится больше информации, это быстро прояснится. При этом нет никаких сомнений в том, что модель Xiaomi 17 Ultra станет полноценным камерофлагманом бренда и должна получить процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Несколько дней назад в сеть просочилось фото прототипа в массивном защитном корпусе, на котором видно — камера у новинки будет действительно огромной. Впрочем, хотелось бы узнать о фишках смартфона, так как просто мощным железом современного пользователя уже не удивить — оно есть буквально у всех представителей флагманского сегмента.