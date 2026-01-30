Официально: смартфон Vivo V70 готов к выходу

Компания Vivo объявила, что в ближайшее время будут представлены смартфоны V70 и V70 Elite. Точную дату презентации производитель не раскрыл, но опубликовал официальные изображения и некоторые характеристики грядущих новинок. Итак, смартфоны оснастят 4-нанометровыми однокристальными системами Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (тактовая частота до 2,8 ГГц и графический адаптер Adreno 722) и Snapdragon 8s Gen 3 (3 ГГц и Adreno 735) соответственно, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, тройными основными камерами с оптикой ZEISS и модулями по 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 50 Мп с оптикой ZEISS с углом обзора 92 градуса, аккумуляторами ёмкостью 6500 мАч и поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.