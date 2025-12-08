OnePlus 15R получит новую кнопку Plus Key

Профильное издание Gizmochina опубликовало подробности о смартфоне OnePlus 15R, который будет представлен на международном рынке уже 17 декабря. Итак, аппарат получит батарею ёмкостью 7400 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 c тактовой частотой до 3,8 ГГц, графическим ускорителем и модемом X80 5G, от 12 ГБ оперативной памяти, AMOLED-экран с разрешением 1,5К, пиковой яркостью 1800 кд/кв.м и защитой зрения в соответствии с сертификацией TUV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0, новую настраиваемую кнопку Plus Key, предустановленную прошивку ColorOS 16 на основе операционной системы Android 16, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP69.