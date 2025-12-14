Vivo S50 Pro Mini получит ОЗУ LPDDR5X Ultra

Компания Vivo раскрыла новую порцию подробностей о смартфоне S50 Pro Mini, который будет представлен уже завтра, 15 декабря. На этот раз подтверждено наличие нового 3-нанометрового чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, быстрой оперативной памяти LPDDR5X Ultra, флеш-памяти UFS 4.1 и 3D-ультразвукового дактилоскопического сенсора 2.0, встроенного под экран. Ранее сообщалось о 6,31-дюймовом OLED-дисплее с разрешением 2640:1216 точек, тройной основной камере с модулями на 50 Мп, 50 Мп и 8 Мп, батарее ёмкостью 6500 мАч, а также поддержке проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 40 Вт соответственно.

