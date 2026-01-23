ASUS отменила смартфон ROG Phone 10

Недавно компания ASUS объявила, что больше не будет выпускать смартфоны. Теперь стало известно, что не увидит свет и геймерская модель ROG Phone 10, которая должна была выйти уже в следующем месяце. Напомним, что последней новинкой данной линейки стал ROG Phone 9 FE, который имеет в своем оснащении 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, 6,78-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления до 185 Гц и пиковой яркостью 2500 нит, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация, 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, триггеры AirTrigger, подсветку AniMe Mini-LED, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, поддержку 65-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок.

