ASUS представила Radeon RX 6800 и RX 6800 XT

Несколько дней назад компания AMD официально представила свои новые видеокарты Radeon RX 6800 и RX 6800 XT. Они оказались весьма производительными, пусть и без каких-то невероятных показателей, но цена у них была более привлекательная, чем у конкурента. Теперь компании-партнеры, которые тоже готовят свои видеокарты в этих линейках, показали свои наработки. Первой оказалась компания ASUS, которая продемонстрировала просто невероятные графические карты со стильным дизайном, СЖО, яркой подсветкой и прочими бонусами. Да, новинки и правда смотрятся крайне привлекательно, особенно если речь идёт о версиях флагманских линеек с большими радиаторами, подсветкой, различными декоративными элементами и прочими особенностями.