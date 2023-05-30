ASUS представила беспроводную клавиатуру ROG Strix Scope II 96 Wireless

Модель также является первой клавиатурой ASUS, поставляемой с новым приемником ROG Omni, аналогичным предложениям от Logitech и Corsair, который обеспечивает быструю скорость передачи данных и возможность подключения нескольких беспроводных устройств по частоте 2,4 ГГц с помощью одного адаптера. Также стоит отметить, что переключатели ASUS ROG NX Snow имеют ход клавиши 3,6 мм с точкой активации на уровне 1,8 мм, поэтому они обеспечивают более короткий ход, чем переключатели NX Red компании. Для активации требуется сила 45 г, что также соответствует переключателям Red, но NX Snow имеют другой стержень и поставляются с предварительной смазкой. Отличная новость, но пока что у этой клавиатуры нет точной стоимости, так что придётся подождать официального релиза.