ASUS представила беспроводную клавиатуру ROG Strix Scope II 96 Wireless

Компания ASUS продолжает свой путь в мир клавиатур для энтузиастов, представив новую модель беспроводной клавиатуры с собственными переключателями. Представленная на выставке Computex 2023, ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless — первая клавиатура компании, использующая переключатели ROG NX Snow, смазанные линейные переключатели, которые обещают плавный и тихий набор, а также амортизационный материал для дополнительного снижения шума, трёхрежимное подключение и подставку для запястья. Если вам не нравится тактильное ощущение этих переключателей, то Scope II 96 Wireless оснащена функцией горячей замены, поэтому вы можете использовать свои собственные переключатели.

Модель также является первой клавиатурой ASUS, поставляемой с новым приемником ROG Omni, аналогичным предложениям от Logitech и Corsair, который обеспечивает быструю скорость передачи данных и возможность подключения нескольких беспроводных устройств по частоте 2,4 ГГц с помощью одного адаптера. Также стоит отметить, что переключатели ASUS ROG NX Snow имеют ход клавиши 3,6 мм с точкой активации на уровне 1,8 мм, поэтому они обеспечивают более короткий ход, чем переключатели NX Red компании. Для активации требуется сила 45 г, что также соответствует переключателям Red, но NX Snow имеют другой стержень и поставляются с предварительной смазкой. Отличная новость, но пока что у этой клавиатуры нет точной стоимости, так что придётся подождать официального релиза.
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