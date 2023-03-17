ASUS представила идеальный геймерский монитор

Кроме того, производитель оснастил свой монитор крайне низким временем отклика, что очень важно для профессиональных геймеров или тех, кто хочет работать в данном направлении. При этом устройство поддерживает весьма гибкую настройку положения монитора, чтобы вы могли настроить высоту и наклон под тем углом, который вам нужен, а подставка занимает минимум пространства на рабочем месте. Получается действительно качественный флагманский мониторы, который идеально подходит для шутеров и прочих видов соревновательных видеоигр, потому что при таком наборе характеристик ничего лучше на рынке на текущий момент найти просто не выйдет. Цену пока что никто не называл, но она, безусловно, будет достаточно высокой, потому что это флагман.