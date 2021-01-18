ASUS представила игровой монитор ROG Swift PG279QM

Новый ASUS ROG Swift PG279QM предлагает более высокую частоту обновления экрана до 240 Гц и разрешение 2560 x 1440 пикселей. Диагональ экрана составляет 27-дюймов, время отклика 1 мс. Монитор поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, что гарантирует более плавный переход в активных играх.
ROG Swift PG279QM обеспечивает до 95% охвата цветовой гаммы DCI-P3 и сертификацию VESA DisplayHDR400. Меню монитора предлагает расширенные игровые настройки. Подставка регулируемая, ожидается, что монитор также будет оснащен разъемом HDMI 2.1.
На данный момент информация о ценах и доступности отсутствует.