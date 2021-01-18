ASUS представила игровой монитор ROG Swift PG279QM

ASUS анонсировала обновленную версию монитора ROG Swift PG279Q, получившую название ROG Swift PG279QM. Модель была продемонстрирована на выставке CES 2021.

Новый ASUS ROG Swift PG279QM предлагает более высокую частоту обновления экрана до 240 Гц и разрешение 2560 x 1440 пикселей. Диагональ экрана составляет 27-дюймов, время отклика 1 мс. Монитор поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, что гарантирует более плавный переход в активных играх.

ROG Swift PG279QM обеспечивает до 95% охвата цветовой гаммы DCI-P3 и сертификацию VESA DisplayHDR400. Меню монитора предлагает расширенные игровые настройки. Подставка регулируемая, ожидается, что монитор также будет оснащен разъемом HDMI 2.1.

На данный момент информация о ценах и доступности отсутствует.
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