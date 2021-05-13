ASUS представила игровой ноутбук ROG Strix Nyjah Huston Special Edition

Компания ASUS представила второй концептуальный игровой ноутбук ROG Strix Nyjah Huston Special Edition. Напомним, что первый ноутбук с уникальным дизайном был ROG Zephyrus G14 ROG X ALAN WALKER EDIRION.

В разработке игрового ноутбука ROG Strix Nyjah Huston Special Edition принял участие профессиональный скейтбордист Найджей Хьюстон. За основу была взята модель ROG Strix SCAR. Ноутбук сочетает в себе высокие игровые характеристики, такие как высокая частота обновления до 360 Гц, быстрое время отклика, высокое разрешение, мощную связку процессора и видеокарты и большой экран размером 17 дюймов.

Ноутбук ASUS ROG Strix Nyjah Huston Special Edition поставляется в индивидуальной упаковке. Детали ноутбука напоминают бетонные конструкции города. Логотип Huston изображен на одной из панелей. Также стоит отметить элементы с RGB-подсветкой.

Во сколько обойдется данный экземпляр, компания не сообщает.