Представлен ноутбук MSI Prestige N16 Flip AI+

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Prestige N16 Flip AI+, которая базируется на платформе NVIDIA RTX Spark. Последняя состоит из 18- или 20-ядерного CPU NVIDIA Grace и 5120- или 6144-ядерной графики NVIDIA Blackwell RTX в зависимости от конфигурации. Общая производитель в задачах ИИ составляет до 1 петафлопс в формате FP4.

Ноутбук также оснастили до 128 ГБ унифицированной памяти, 16-дюймовым сенсорным экраном вплоть до Tandem OLED-матрицы с разрешением 3840:2400 точек, переменной кадровой частотой от 30 до 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 1000 нит, поддержкой стандарта VESA DisplayHDR True Black 1000, точностью цветопередачи Delta E <1 и сертификацией Calman Verification в топовой конфигурацией, шарниром с поворотом на 360 градусов, фирменным комплектным стилусом Nano Pen, батареей ёмкостью 99,9 Втч, поддержкой быстрой зарядки, 4-зонной RGB-подсветкой клавиатуры, дактилоскопическим сенсором, веб-камерой разрешением Full HD, двумя интерфейсами USB4 Type-C с поддержкой DP и Power Delivery 3.1, совместимостью с Thunderbolt 4, двумя портами USB 3.2 Gen2 Type-A, разъемом HDMI 2.1, ридером карт SD, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, четырьмя 2-Вт динамиками, а также корпусом толщиной 13,9–16,9 мм и массой 1,9 кг. В Европе за ноутбук попросят от 3500 до 8000 евро.