Gemini теперь может управлять MacBook Pro

Приложение Google Gemini для macOS получило функцию управления компьютером. Теперь ИИ может выполнять многоэтапные задачи, взаимодействуя с локальными файлами, установленными приложениями и веб-сайтами — об этом сообщила Google в своём блоге. Компания приводит несколько примеров использования нововведения — автоматизация рабочих процессов, заполнение форм, создание презентаций и публикация объявлений о продаже товаров. Пользователи смогут самостоятельно выбирать, к каким приложениям Gemini разрешено обращаться. Кроме того, за работой ИИ можно будет наблюдать в режиме реального времени — для этого предусмотрено отдельное фоновое окно с предварительным просмотром действий, которое отображается непосредственно в чате.

Новая функция уже появилась у пользователей в США и на данный момент она поддерживает только английский язык, но в будущем компания явно расширит возможности сервиса на большее количество пользователей. Появление этой возможности совпало с подготовкой Apple новых ограничений для приложений, запрашивающих полный доступ к диску Mac. Компания намерена усилить контроль из-за потенциальных рисков, связанных с ИИ-агентами, способными самостоятельно управлять компьютером. Предварительная версия обновлённых настроек уже появилась в бета-версии macOS 27.3, выпущенной на этой неделе, но Google, вероятно, подготовилась и настроила своё приложение под новые требования системы. И выглядит это очень интересно.