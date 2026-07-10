ASUS представила игровой саундбар ROG Gjallar

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых саундбаров моделью ROG Gjallar, которая представляет собой систему формата 2.1.2. Новинка характеризуется Dolby Atmos, левым и правым широкополосными динамиками, высокочастотными твитерами, верхнеканальными излучателями, беспроводным 6,5-дюймовым 65-Вт сабвуфером, поддержкой Dolby Atmos, микрофонами с технологией акустического эхоподавления, регулируемым эквалайзером, подсветкой RGB, возможностью подключения через разъем USB-C или HDMI 2.1 с поддержкой eARC и сквозного прохождением 4K/120 Гц, оптическим входом, AUX и Bluetooth 5.3, двумя портами USB-A на боковой панели и совместимостью с персональными компьютерами, Apple Mac, консолями PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а также мобильными устройствами. Цена и дата начала продаж саундбара будут объявлены позже.