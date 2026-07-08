Беспроводную колонку Marshall Stanmore IV оценили в 400 долларов

Компания Marshall пополнила ассортимент Bluetooth-колонок моделями Acton IV и Stanmore IV, которые отличаются от предыдущих поколений улучшенной ремонтопригодностью. Новинка также характеризуется корпусами из дерева и искусственной кожи, 4-дюймовым низкочастотным динамиком и двумя 0,75-дюймовыми твитерами у первой модели, а также дополнительным 5-дюймовым низкочастотным динамиком у старшей модели, RCA-входом для подключения проигрывателей виниловых пластинок и других устройств, 3,5-мм стереоразъёмом, кнопкой M, поддержкой Bluetooth Auracast, поддержкой подключения к Wi-Fi-концентратору Marshall Heddon, а также кремовой и черной расцветками. Колонки оценены в 300 и 400 долларов соответственно.