Молодежные портативные колонки. Обзор W-KING D220 и W-KING D320

Поставляются в коробке из плотного картона с изображением системы и подробными данными по техническим характеристикам. В комплекте темляк и зарядный кабель.
При этом изначально предусмотрели в комплекте темляк, фиксируемый на боковой части корпуса в ушке. Защищены от брызг воды и пыли, колонки можно брать на пляж и случайно начавшийся дождь не выведет из строя.
D320 немного больше и тяжелее, чем D220, но это скорее в пределах погрешности. Большая часть площади обтянута плотной плетенной тканью. Логотип бренда и маркировка трех механических кнопок сочно желтого цвета. Со стилем тут все в порядке, система явно нацелена на молодежную аудиторию.
Есть зоны с подсветкой с набором эффекты с динамичным мерцанием в такт музыки или последовательной сменой цветов. По краям с двух сторон пассивные излучатели, улучшающие звучание низких частот.
Разъемы расположены под заглушкой, предотвращая попадание влаги внутрь. Актуальный USB-C для проведения сеанса зарядки, AUX-разъем под проводное подключение источника сигнала, слот для карты памяти формата microSD.
По характеру звука эти колонки похожи. Характеризировать можно как живой и яркий. Динамичные и напористые низкие частоты. Наиболее эффектно на W-KING D220 и W-KING D320 звучит танцевальная, современная музыка. По личным впечатлениям, D320 немного громче. Максимальная мощность 40 Вт.
D320 с емкостью аккумулятора 3,7 В/9000 мА. 7,4 В/4500 мАч и она играет от 9 до 14 часов. У D220 емкость аккумулятора 7,2 В 2550 мАч / 3,6 В 5100 мАч и она играет от 9 до 14 часов.
Из дополнительных возможностей отмечу наличие приложения W-KING с настройкой эквалайзера с ручными настройками и готовыми профилями под типовые жанры и сценарии эксплуатации.
|W-KING D220
|W-KING D320
|Динамики
|Низкочастотный динамик, 45*80 мм, 1 шт., Высокочастотный динамик, 25 мм, 2 шт.
|Низкочастотный динамик, 52*91 мм, Твитер, 25 мм, 2 шт.
|Звук
|40 Вт, 2 режима эквалайзера
|40 Вт, Звук 360 градусов
|Подсветка
|4 режима подсветки
|RGB-подсветка
|Кодеки
|SBC, AAC, Bluetooth: 5.4
|SBC, AAC, Bluetooth: 5.3
|Аккумулятор
|3,7 В/9000 мА. 7,4 В/4500 мАч
|7,2 В 2550 мАч / 3,6 В 5100 мАч
|Особенности
|AUX-вход, устройство чтения TF-карт, подключение TWS, громкая связь
|устройство чтения TF-карт, подключение TWS, громкая связь, RGB-подсветка, приложение W-KING для настройки звука