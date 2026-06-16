Молодежные портативные колонки. Обзор W-KING D220 и W-KING D320

Сегодня рассмотрим сразу две портативные колонки, которые объединяет доступный ценник на российских маркетплейсах, длительное время автономной работы, влагозащита, яркое звучание с мощностью 40 Вт. Это W-KING D220 и W-KING D320 в удобном формате исполнения, обеспечивающим максимальную мобильность.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с изображением системы и подробными данными по техническим характеристикам. В комплекте темляк и зарядный кабель.

Внешний вид

Форма корпуса напоминает баночку с газировкой. Удобно помещается в боковом кармане рюкзаке, держателе питьевой бутылки на велосипеде и перехватывается рукой.

При этом изначально предусмотрели в комплекте темляк, фиксируемый на боковой части корпуса в ушке. Защищены от брызг воды и пыли, колонки можно брать на пляж и случайно начавшийся дождь не выведет из строя.

D320 немного больше и тяжелее, чем D220, но это скорее в пределах погрешности. Большая часть площади обтянута плотной плетенной тканью. Логотип бренда и маркировка трех механических кнопок сочно желтого цвета. Со стилем тут все в порядке, система явно нацелена на молодежную аудиторию.

Есть зоны с подсветкой с набором эффекты с динамичным мерцанием в такт музыки или последовательной сменой цветов. По краям с двух сторон пассивные излучатели, улучшающие звучание низких частот.

Разъемы расположены под заглушкой, предотвращая попадание влаги внутрь. Актуальный USB-C для проведения сеанса зарядки, AUX-разъем под проводное подключение источника сигнала, слот для карты памяти формата microSD.

Тесты

Беспроводное соединение по Bluetooth 5.3 и 5.4 для D320 и D220 соответственно. При наличии двух колонок их есть возможность объединить в стереопару. Работает модуль стабильно, обеспечивая стабильное соединение на расстоянии 10 метров. Также можно не зависеть от телефона, заранее записать любимые треки на карту памяти и воспроизводить напрямую. Проводное соединение может быть полезно для домашней эксплуатации в паре с ноутбуком или ПК, позволяя посмотреть фильм или сериал с хорошим звуком.

По характеру звука эти колонки похожи. Характеризировать можно как живой и яркий. Динамичные и напористые низкие частоты. Наиболее эффектно на W-KING D220 и W-KING D320 звучит танцевальная, современная музыка. По личным впечатлениям, D320 немного громче. Максимальная мощность 40 Вт.

D320 с емкостью аккумулятора 3,7 В/9000 мА. 7,4 В/4500 мАч и она играет от 9 до 14 часов. У D220 емкость аккумулятора 7,2 В 2550 мАч / 3,6 В 5100 мАч и она играет от 9 до 14 часов.

W-KING D220 W-KING D320 Динамики Низкочастотный динамик, 45*80 мм, 1 шт., Высокочастотный динамик, 25 мм, 2 шт. Низкочастотный динамик, 52*91 мм, Твитер, 25 мм, 2 шт. Звук 40 Вт, 2 режима эквалайзера 40 Вт, Звук 360 градусов Подсветка 4 режима подсветки RGB-подсветка Кодеки SBC, AAC, Bluetooth: 5.4 SBC, AAC, Bluetooth: 5.3 Аккумулятор 3,7 В/9000 мА. 7,4 В/4500 мАч 7,2 В 2550 мАч / 3,6 В 5100 мАч Особенности AUX-вход, устройство чтения TF-карт, подключение TWS, громкая связь устройство чтения TF-карт, подключение TWS, громкая связь, RGB-подсветка, приложение W-KING для настройки звука

Итоги

Из дополнительных возможностей отмечу наличие приложения W-KING с настройкой эквалайзера с ручными настройками и готовыми профилями под типовые жанры и сценарии эксплуатации.Явного фаворита между W-KING D220 и W-KING D320 - я выделить не могу, они обе хороши. Отличный вариант за доступную стоимость для себя любимого или в качестве подарка близким, позволяя брать с собой на прогулки, в поездки и даже на пляж.