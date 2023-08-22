ASUS представила новый игровой монитор ROG SWIFT PG32UCDM

Сегодня компания ASUS официально представила три совершенно новых игровых дисплея из линейки ROG на выставке Gamescom 2023, включая первую в мире 32-дюймовую 4K-панель с разрешением QD-OLED для энтузиастов и геймеров. Данная модель получила название ASUS ROG SWIFT PG32UCDM — именно так называется первая в мире 32-дюймовая панель QD-OLED с поддержкой разрешения 4K (3840x2160). Этот дисплей имеет высокую частоту обновления в 240 Гц с временем отклика 0,03 мс и яркостью 1000 нит. Важно отметить, что это плоский дисплей, что отлично подходит для пользователей, которые не в восторге от изогнутых мониторов, и он поддерживает технологии адаптивной синхронизации как от AMD, так и от NVIDIA.

ASUS также продемонстрировала определённые апгрейды в области охлаждения монитора, чтобы увеличить площадь теплоотвода в своих новых игровых дисплеях ROG Swift, а также добавила дополнительные алюминиевые пластины, чтобы монитор лучше рассеивал тепло и не перегревался. Кроме того, производитель заявил, что была добавлена новая графеновая плёнка, которая уменьшает риск перегрева. Да, новые современные мониторы неплохо нагреваются, потому что это очень мощная панель, которая потребляет море энергии и, соответственно, выделяет соответствующее тепло — как процессор или видеокарта. К сожалению, цены у этого монитора пока что нет, но стоит понимать, что это очень дорогое удовольствие, так как флагманский монитор ROG ни при каких обстоятельствах не будет доступным.
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