ASUS представила смартфон ROG Phone 8

Сегодня компания ASUS официально представила новый флагманский игровой смартфон ROG Phone 8, который предоставляет более простой (менее агрессивный) дизайн корпуса, отличные характеристики и качественный дисплей. Хотя размер экрана остался прежним по сравнению с прошлым годом (6,78 дюйма), заметное изменение заключается в использовании экрана от края к краю с центральной камерой в отверстии. Да, спустя столько лет ASUS всё же отказалась от выреза в экране, отдав предпочтение более современному дизайну. Дисплей может похвастаться частотой обновления в 165 Гц с использованием технологии LTPO и пиковой яркостью в 2500 нит, чего более чем достаточно для комфортного запуска любых видеоигр.

Естественно, флагманский смартфон ROG Phone 8 использует процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти формата UFS 4.0. Впрочем, есть и более доступные варианты — 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Также система камер получила значительные улучшения — основная камера использует сенсор Sony IMX890 и имеет стабилизатор Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 с 6 осями. Кроме того, имеется 13-мегапиксельная широкоугольная камера и 32-мегапиксельная телефотокамера с оптической стабилизацией изображения и объединением пикселей. Правда, пока что стоимость смартфона для всех рынков не представлена, но можно быть уверенным в том, что это дорогой продукт — смартфон такого уровня не может быть доступным при всём желании.