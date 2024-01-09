ASUS представила смартфон ROG Phone 8

Сегодня компания ASUS официально представила новый флагманский игровой смартфон ROG Phone 8, который предоставляет более простой (менее агрессивный) дизайн корпуса, отличные характеристики и качественный дисплей. Хотя размер экрана остался прежним по сравнению с прошлым годом (6,78 дюйма), заметное изменение заключается в использовании экрана от края к краю с центральной камерой в отверстии. Да, спустя столько лет ASUS всё же отказалась от выреза в экране, отдав предпочтение более современному дизайну. Дисплей может похвастаться частотой обновления в 165 Гц с использованием технологии LTPO и пиковой яркостью в 2500 нит, чего более чем достаточно для комфортного запуска любых видеоигр.

Естественно, флагманский смартфон ROG Phone 8 использует процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти формата UFS 4.0. Впрочем, есть и более доступные варианты — 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Также система камер получила значительные улучшения — основная камера использует сенсор Sony IMX890 и имеет стабилизатор Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 с 6 осями. Кроме того, имеется 13-мегапиксельная широкоугольная камера и 32-мегапиксельная телефотокамера с оптической стабилизацией изображения и объединением пикселей. Правда, пока что стоимость смартфона для всех рынков не представлена, но можно быть уверенным в том, что это дорогой продукт — смартфон такого уровня не может быть доступным при всём желании.
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G…
Бренд Infinix успел заполучить популярность на российском рынке за счет своих доступных смартфонов, облад…
Смартфон Xiaomi Civi 4 получит SoC Snapdragon 7 Gen 3…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне Xiaomi Civi 4, о…
Samsung Galaxy Z Flip FE будет стоить $400-500…
Известный своей осведомленностью инсайдер Revegnus поделился подробностями о бюджетном складном смартфоне…
Samsung Galaxy A24 обновили до Android 14 …
Компания Samsung выпустила финальную версию фирменной прошивки One UI 6.0 на основе операционной системы …
Раскрыты все расцветки Xiaomi 14…
В сети появился слайд с презентации Snapdragon Summit 2023, раскрывающий расцветки флагманского смартфона…
Samsung Galaxy S24 Plus получит тонкий корпус …
Известный своей осведомленностью информатор Ice Universe поделился подробностями о флагманском смартфоне …
OnePlus 12 получил огромную испарительную камеру…
Буквально вчера был представлен смартфон OnePlus 12, который заинтересовал многих пользователей весьма до…
Samsung потеряла заказы на Snapdragon 8 Gen 4…
По сообщениям западных инсайдеров компания Samsung потеряла свою эксклюзивную возможность сотрудничества …
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor