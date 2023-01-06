ASUS представила уникальный широкоформатный монитор ROG Strix XG49WC

На выставке CES 2023 было представлено очень много действительно интересных мониторов, которые привлекают внимание своими характеристиками или, например, необычным дизайном, но в ASUS решили пойти по более практичному пути. Соответственно, компания официально анонсировала монитор ASUS ROG Strix XG49WCR, главной особенностью которого является возможность выводить изображение с двух источников одновременно. Да, это значит, что вы можете на один монитор выводить сразу картинку с ноутбука и ПК, например, или с ноутбука и игровой консоли. И хотя многие не сразу понимают, зачем это нужно, на самом деле преимуществ у этого монитора предостаточно, потому что на рынке не так уж много моделей, способных конкурировать с этим решением.

Дело в том, что иногда пользователи работают на двух ноутбуках или, например, у вас дома может быть домашний ПК и рабочий ноутбук — ранее подключить их к одному монитору было невозможно, но теперь с контентом с двух разных систем можно будет работать одновременно. Но если вам это не нужно, то вы можете просто разместить два окна на одном мониторе, запущенные на одном ПК, и тоже работать с комфортом. Это удобно, например, при работе с документами, в процессе рабочих переписок и не только — соотношение сторон 32:9 при диагонали в 49 дюймов это очень приятное рабочее пространство, на которое легко выводить массу полезного контента. И мы очень надеемся, что данный монитор вскоре отправят в продажу по адекватной стоимости.