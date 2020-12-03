ASUS представила видеокарты серии GeForce RTX 30 ROG STRIX в белом исполнении

ASUS GeForce RTX 30 ROG STRIX White Edition предложит в общей сложности шесть видеокарт, три модели стандартные и три с заводским разгоном "OC".

Видеокарты выполнены в белом исполнении и идеально подойдут любителям белых игровых сборок.

Кожух, вентиляторы, металлическая пластина окрашены в белый цвет. Все модели получат три вентилятора с 13 лопастями.

ASUS GeForce RTX 30 ROG STRIX White Edition занимает 2,9 слота. ROG STRIX GeForce RTX 3090 и RTX 3080 оснащен тройным 8-контактным разъемом питания, а RTX 3070 ROG STRIX с двумя 8-контактными разъемами.

Разъемы видеовыхода: три разъема DisplayPort и два порта HDMI.

Ожидается, что видеокарты ASUS GeForce RTX 30 ROG STRIX White Edition появятся в начале следующего года.
Комментарии и отзывы ASUS GeForce RTX 30 ROG STRIX White Edition
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