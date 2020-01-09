ASUS представила видеокарту Dual RTX Mini

2020-01-09, Автор - Ramil; Продукт - DUAL RTX 2070 MINI; [82]
Asus представила mini видеокарту для компактных систем, например в новой системе Intel NUC 9 Extreme.

ASUS DUAL GeForce RTX 2070 MINI представляет двухслотовую компоновку с размерами 19,2 x 12,1 x 3,9 см. Видеокарта получила функцию ZerodB. Эта функция позволяет перейти видеокарте в режим простоя, вентиляторы включаются только при повышении температуры графического процессора.

RTX 2070 MINI будет работать на частоте 1410 Мгц с частотой буста до 1650 Мгц. Видеокарты Asus проходят 144 часовую программу тестирования, прежде чем появится на прилавках. ASUS Dual GeForce RTX 2070 MINI уже появилась в продаже.

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