ASUS представила видеокарту RTX 4080 Noctua Edition

Какое-то время назад компания ASUS уже выпускала свою видеокарту прошлого поколения вместе с компанией Noctua, которая очень понравилась аудитории. Правда, тогда был бум майнинга, так что любая видеокарта была очень дорогой и пользователи просто не смогли получить данную модель, так как партия и так была небольшой. Теперь компания ASUS вновь решила пойти по тому же пути, анонсировав видеокарту RTX 4080 Noctua Edition — это классическая видеокарта с привычной печатной платой, тем же радиатором, что и всегда, только в конкретной этой модели за активное охлаждение отвечают вентиляторы немецкого бренда. В определённом смысле это привлекательное решение, потому что вентиляторы у производителя достаточно качественные, а значит, работать будут эффективно.

При этом стоит отметить, что на просторах интернета можно легко найти полноценные сборки из комплектующих, которые полностью отвечают цветовой гамме Noctua, так что при наличии денег или просто желании собрать красивую систему вы сможете это сделать без проблем. Другое дело, что стоимость такой видеокарты явно будет чуть выше, чем у аналога без вентиляторов Noctua, и стоит ли переплачивать за пару процентов лучшего воздушного потока — вопрос риторический. Для поклонников компании и её дизайна это очень крутое решение, которое точно стоит своих денег, но во всех остальных ситуациях советуем присмотреться к более доступным моделям, которые не уступают в производительности, а стоят дешевле.
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