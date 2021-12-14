ASUS представляет новые ноутбуки серии ProArt StudioBook

Компания ASUS выпустила в Индии ряд новых ноутбуков. Новая линейка включает новейшие ноутбуки серии VivoBook Pro и ProArt StudioBook 16.

ProArt StudioBook 16 - это высококлассный ноутбук, который должен возглавить выпуск новых ноутбуков. Он оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4K и соотношением сторон 16:10. Примечательно, что экран также поддерживает HDR и имеет сертификаты PANTONE, Calman Verified и VESA Display HDR 500 True Black. Дисплей также поддерживает 100-процентную цветовую гамму DCI P3. Под капотом ноутбук имеет графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3070 и процессор серии AMD Ryzen 5000. Другие функции включают поддержку четырех твердотельных накопителей PCIe 3.0 и PCIe 4.0, а также до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц. Что касается портов, он предлагает порты USB 3.2 Gen 2 Type C, HDMI 2.1 и слот для карт SSD Express 7.0.

Вслед за ProArt StudioBook бренд также выпустил новые VivoBook Pro 14X и Pro 16X. Эти ноутбуки также оснащены OLED-дисплеями и оснащены мобильными процессорами серии Ryzen 5000H. Хотя покупатели могут выбрать версию с процессором Intel Core i7, который работает в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Новые модели Pro 14X и 16X предлагают интуитивно понятный инструмент управления DialPad, который поможет пользователям в их творческих проектах. Он питается от аккумуляторной батареи 96 Вт/ч, имеет систему охлаждения с двумя вентиляторами, доступен в черном и серебристом цветах.
Комментарии и отзывы ProArt StudioBook
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