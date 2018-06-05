ASUS представляет революционную серию ультрабуков ZenBook Pro

2018-06-05, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - ASUS ZenBook Pro 15; [43]
Компания ASUS представляет ZenBook Pro – серию высокопроизводительных ультрабуков для профессиональной работы, в которых впервые применен футуристический дополнительный дисплей ScreenPad, представляющий собой революционно новое средство взаимодействия с мобильным компьютером.
ScreenPad сочетает в себе традиционный тачпад и полноцветный сенсорный дисплей высокого разрешения, который можно использовать и с обычными приложениями Windows, и с программами, созданными специально для него. Функциональность дисплея ScreenPad гибко настраивается в соответствии с предпочтениями пользователя. Возможность вывода на него контекстно-зависимой информации и инструментов будет полезной для продуктивной работы.

Продолжая славные традиции семейства ZenBook Pro, новая серия моделей предлагает высокую производительность в компактном форм-факторе. В тонком, легком и невероятно изящном корпусе скрываются мощные компоненты, включая процессор Intel Core 8-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти, дискретную видеокарту NVIDIA игрового класса, высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 3.0 x4, поэтому такое устройство с легкостью справится с любыми задачами. Также доступен полноценный комплект интерфейсов, включая Wi-Fi 802.11ac гигабитного класса, USB-C с поддержкой режима Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen1 Type-A и полноразмерный порт HDMI.
ZenBook Pro 15 (UX580) представляет собой первую модель, у которой вместо традиционного тачпада имеется дополнительный дисплей ScreenPad. Также она наделена процессором Intel (включая Core i9) и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. 15-дюймовый дисплей формата 4K/UHD сертифицирован Pantone. 14-дюймовый вариант под названием ZenBook Pro 14 (UX480) появится позже в этом году. В максимальной версии он будет использовать новейший процессор Intel Core i7 и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q.

ZenBook Pro предназначен для профессионалов: художников, дизайнеров, программистов, а также всех тех, кто увлечен новыми технологиями. Дисплей ScreenPad предлагает разработчикам программного обеспечения великолепный шанс создать оригинальные ScreenPad-совместимые проекты или интегрировать его функциональность в классические приложения, чтобы предоставить пользователям еще больше полезных возможностей.

Дисплей ScreenPad: прикоснитесь к будущему!

ScreenPad – это и тачпад стандарта Windows Precision Touchpad, и интерактивный 5,5-дюймовый сенсорный дисплей формата Full-HD, представляющий собой революционно новый способ взаимодействия с мобильным компьютером. Переключение между этими двумя ролями выполняется одним нажатием на клавишу F6.
Функциональность дисплея ScreenPad меняется в зависимости от того, что делает пользователь, повышая эффективность работы в многозадачном режиме. Использовать его можно несколькими способами. Во-первых, существуют приложения для ScreenPad, которые работают только на нем самом. Это полезные программы, такие как калькулятор, музыкальный плеер и цифровая клавиатура для ввода чисел. Утилита Launcher служит для запуска обычных компьютерных приложений и переключения между ними, используя созданные пользователем ярлыки, ASUS Sync – для синхронизации со смартфоном, на котором запущено соответствующее бесплатное мобильное приложение. Также имеется специальный режим, полезный для многозадачной работы, в котором дисплей ScreenPad используется как расширение основного экрана ультрабука.

Отдельные классические приложения поддерживают тесную интеграцию с дисплеем ScreenPad, позволяя повысить эффективность труда: на него выводятся адаптивные меню и элементы управления, которые автоматически изменяются в зависимости от выполняемой в данный момент задачи. В настоящее время список поддерживаемых приложений ограничен офисным пакетом Microsoft (Word, Excel и PowerPoint), но в будущем он будет увеличиваться.
Еще одной формой интеграции являются расширения для браузеров, например, плеер ScreenPad YouTube Player для Chrome отображает на дисплее ScreenPad управляющие элементы для воспроизведения видеороликов на сайте YouTube.

Функциональность дисплея ScreenPad всегда поддерживается в актуальном состоянии с помощью регулярных обновлений, а новые приложения для него можно скачать из магазина Windows Store. Для всех, кто хочет испытать его безграничные возможности и создать свои ScreenPad-совместимые проекты, предлагаются средства разработчика ScreenPad SDK.

ZenBook Pro 15: высокая производительность

ZenBook Pro 15 – это высокопроизводительная мобильная платформа для профессиональной работы вне офиса. В максимальной конфигурации данный ультрабук оснащается новейшим шестиядерным процессором Intel Core i9 восьмого поколения, 16 гигабайтами высокоскоростной памяти DDR4-2400 и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ. Используя интерфейс PCIe 3.0 x4, этот накопитель опережает свои аналоги с интерфейсами PCIe x2 и SATA 3, обеспечивая моментально быструю загрузку операционной системы и приложений.

Ультрабук ZenBook Pro 15 также может оснащаться дискретной видеокартой геймерского класса NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, которая воплощает в себе новую микроархитектуру, совместимую с технологией DirectX 12 и обеспечивающую существенный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением графических процессоров NVIDIA. Она будет весьма полезной в любых приложениях, связанных с обработкой графики, например, в играх, 3D-редакторах и при воспроизведении видео в форматах высокой четкости.

ZenBook Pro 15: вдохновляющая красота

Утонченная элегантность и безупречное качество изготовления – отличительные черты каждого ультрабука серии ZenBook. Роскошная отделка корпуса в темно-синем цвете с акцентами «розовое золото» придает модели ZenBook Pro 15 стильный внешний вид без излишней экстравагантности, а на ее высокий статус намекает золотистый цвет подсветки клавиатуры и логотипа на крышке дисплея.

Ультрабук ZenBook Pro 15 оснащается высококачественным 15-дюймовым дисплеем NanoEdge с разрешением 4K/Ultra-HD и невероятно тонкой рамкой2, который выдает четкое и яркое изображение с сочными цветами. Благодаря фабричной калибровке, подтвержденной сертификатом PANTONE, и встроенной калибровочной технологии ASUS он отличается очень точной цветопередачей, что придется по вкусу всем пользователям, которые профессионально работают с изображениями. В сочетании с опциональным стилусом ASUS Pen данный ультрабук будет идеальной платформой для творчества.
Дисплей NanoEdge – это сочные, реалистичные цвета при взгляде под любым углом и ультратонкая рамка, которая является секретом невероятной компактности всего ультрабука

ZenBook Pro 15. Благодаря ей вы получаете максимум экранного пространства в минимально возможном корпусе, поэтому 15,6-дюймовый ZenBook Pro 15 сравним по размеру со многими 14-дюймовыми моделями.

ZenBook Pro 15: полноценный комплект интерфейсов

Ультрабук ZenBook Pro 15 наделен полноценным комплектом современных интерфейсов, включая два разъема USB-C с поддержкой Thunderbolt 3, два разъема USB 3.1 Gen1 Type-A и видеовыход HDMI, поэтому к нему легко можно подключить любые устройства как в офисе, так и в дороге. Проводные интерфейсы дополнены встроенным двухдиапазонным беспроводным модулем Wi-Fi 802.11ac, скорость которого сравнима со скоростью передачи данных по проводным сетям. Будучи в 12 раз быстрее, чем интерфейс Wi-Fi 802.11n, он отличается стабильной работой, расширенным охватом и способностью передавать данные на скорости до 1734 Мбит/с. Это более чем достаточно для любых задач, например, для потоковой трансляции видео в формате 4K/Ultra-HD.

ZenBook Pro 14 (UX480): скоро в продаже!

Позже в 2018 году к семейству ZenBook Pro присоединится модель ZenBook Pro 14, предлагающая захватывающую дух производительность в еще более компактном корпусе с ослепительным дизайном. Уникальный экранный шарнир ErgoLift автоматически наклоняет клавиатуру под наиболее удобным для работы углом при открытой крышке дисплея, а в аппаратную конфигурацию входят современнейшие компоненты: новейший процессор Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 MAX-Q. Ультрабук ZenBook Pro 14 будет оснащаться дисплеем NanoEdge формата Full-HD и поддерживать память Intel Optane. В него встраивается инфракрасная веб-камера с функцией распознавания лица, а также виртуальная ассистентка с голосовым управлением Amazon Alexa. Подробные технические характеристики продукта будут объявлены в момент его выпуска.

Технические характеристики ASUS ZenBook Pro UX580

ПроцессорIntel Core i9-8950HK
Intel Core i7-8750HQ
Intel Core i5-8300HQ
Дисплей15,6-дюймовый IPS-дисплей со светодиодной подсветкой, разрешением 4K/UHD (3840x2160) и соотношением сторон 16:9
15,6-дюймовый IPS-дисплей со светодиодной подсветкой, разрешением Full-HD (1920х1080) и соотношением сторон 16:9
Сенсорный экран: емкостный, мультисенсорный
ScreenPad: 5,5-дюймовый сенсорный экран формата Full-HD
Операционная системаMicrosoft Windows 10 Домашняя
Microsoft Windows 10 Pro
ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / 1050 (4 ГБ видеопамяти GDDR5)
ОЗУDDR4-2400, до 16 ГБ
НакопителиТвердотельный накопитель с интерфейсом PCIe (1 ТБ или 512 ГБ)
Твердотельный накопитель с интерфейсом SATA (512/256 ГБ)
Беспроводная связьВысокоскоростной двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11ac (2х2) Bluetooth 5.0
КамераВеб-камера VGA
Разъемы2 x USB 3.1 Gen2 Type-A
2 x USB 3.1 Gen2 Type-C (с поддержкой Thunderbolt 3)
1 x комбинированный аудиоразъем
1 x HDMI 1.4
1 x слот для карт памяти MicroSD
1 x разъем питания
Звук2 высококачественных стереодинамика с интеллектуальным усилителем
Аудиосистема с сертификацией фирмы Harman Kardon
АккумуляторЛитий-полимерный аккумулятор емкостью 71 Вт∙ч
Блок питанияВыход: 19 В, 150 Вт; вход: 100-240 В, 50/60 Гц
Размер365 x 241 x 18,9 мм
Вес1,88 кг


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