ASUS продемонстрировала видеокарту Radeon RX 6900 XT серии TUF Gaming

ASUS представила видеокарту Radeon RX 6900 XT серии TUF Gaming. Карта сохранила дизайн игровой серии TUF Gaming.

Видеокарта оснащена массивным радиатором и занимает 2,9 слота. Три вентилятора построены на базе технологии Axial. Два вентилятора имеют 11 лопастей, а центральный 13 лопастей - это обеспечивает высокое статическое давление, что позволяет направить воздух прямо на графический процессор.

В ASUS TUF Gaming Radeon RX 6900 XT есть подсветка на боковой стороне карты. Пассивное охлаждение и более прочную конструкцию обеспечивает металлическая пластина. Для подключения видеокарты доступен один порт HDMI 2.1 и три разъема DisplayPort 1.4a. Длина видеокарты указана как 320 мм. Производитель рекомендует блок питания мощностью 850 Вт. Стоит отметить, что карта использует два 8-контактных разъема питания.

Ожидается, что цена ASUS TUF Gaming Radeon RX 6900 XT составит более 1000 долларов.