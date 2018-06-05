ASUS продемонстрировали игровую клавиатурe TUF Gaming K5

Клавиатуры как и игровые мышки также подвержены сильному износу, включая слученное попадание жидкости. Но TUF Gaming K5 не боится небольшого количества жидкости; его дизайн с защитой от брызг может выдерживать до 60 мл.

Кейкапы покрыты тремя слоями краски, больше на один слой, чем у обычных клавиатур, что помогает им выдерживать более суровую эксплуатацию. Под каждым кейкапом установлены переключатели Mech-Brane, которые используют специально настроенную мембрану для имитации механического переключателя. Обратная связь похожа на тактильные механические переключатели с мягкой посадкой. Как и с мышью M5, Armory II позволяет записывать пользовательские макросы и сохранять их в память клавиатуры.