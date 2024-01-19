ASUS работает над смартфоном Zenfone 11 Ultra

На сайте индонезийского регулятора SDPPI.SUS обнаружились сведения о смартфоне ASUS Zenfone 11 Ultra. Подробности о характеристиках устройства не приводятся, известно лишь номерное обозначение ASUS_AI2401_H. Ранее смартфон засветился в базе агентства Bluetooth SIG, подтвердившего поддержку Bluetooth 5.4. Предполагается, что ASUS Zenfone 11 Ultra будет отличаться от потенциального Zenfone 11 более крупным экраном.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Zenfone 10 характеризуется 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 или 16 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой 30-Вт проводной 15-Вт беспроводной зарядок, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (6-осевая стабилизация 2-го поколения) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп и защитой от воды (степень IP68).