Huawei отчиталась об успехах HarmonyOS 6

На том же мероприятии Юй Чэндун рассказал, что общее количество устройств в экосистеме HarmonyOS Open Source уже превысило 1,3 миллиарда. В эту цифру входят не только смартфоны и планшеты, но и персональные компьютеры, носимая электроника, устройства умного дома, автомобили и различные IoT-решения. Это подчёркивает стремление Huawei развивать собственную платформу сразу во множестве категорий устройств. Для компании этот рост имеет особое значение. После введения запретов, ограничивших доступ к сервисам Google, Huawei активно инвестировала в создание собственной программной экосистемы. За последние годы HarmonyOS значительно изменилась — особенно важным этапом стал выпуск HarmonyOS Next, которая отказалась от совместимости с Android в пользу полностью собственной архитектуры. В будущем это даст производителю больше контроля над собственной системой и новыми устройствами.