Huawei отчиталась об успехах HarmonyOS 6

Операционная система HarmonyOS 6 продолжает стремительно набирать популярность — спустя всего несколько недель после конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2026 независимые аналитики зафиксировали новый важный рубеж для операционной системы. Согласно данным Wonder Toolbox, HarmonyOS 6 уже установлена более чем на 70 миллионов устройств. Для сравнения, во время конференции 12 июня исполнительный директор Huawei и глава подразделения Terminal BG Юй Чэндун сообщал о 66 миллионах устройств, работающих под управлением этой версии ОС.

На том же мероприятии Юй Чэндун рассказал, что общее количество устройств в экосистеме HarmonyOS Open Source уже превысило 1,3 миллиарда. В эту цифру входят не только смартфоны и планшеты, но и персональные компьютеры, носимая электроника, устройства умного дома, автомобили и различные IoT-решения. Это подчёркивает стремление Huawei развивать собственную платформу сразу во множестве категорий устройств. Для компании этот рост имеет особое значение. После введения запретов, ограничивших доступ к сервисам Google, Huawei активно инвестировала в создание собственной программной экосистемы. За последние годы HarmonyOS значительно изменилась — особенно важным этапом стал выпуск HarmonyOS Next, которая отказалась от совместимости с Android в пользу полностью собственной архитектуры. В будущем это даст производителю больше контроля над собственной системой и новыми устройствами.
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