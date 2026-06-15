Lenovo выпустила необычную конфигурацию ThinkBook 16p 2026

Компания Lenovo расширила линейку ноутбуков ThinkBook 16p 2026 новой конфигурацией, ориентированной на авторов контента. Изначально серия дебютировала с флагманскими процессорами Intel Core Ultra 9, а теперь в ассортименте появилась более доступная версия на базе Intel Core Ultra 7 251HX и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060. Ноутбук поставляется с 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объёмом 1 ТБ, сохраняя большинство ключевых особенностей старших моделей серии. Например, ThinkBook 16p 2026 оснащён 16-дюймовым дисплеем с разрешением 3.2K и соотношением сторон 16:10. Экран поддерживает частоту обновления 165 Гц и яркость до 500 нит — по данным Lenovo, панель охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, проходит заводскую калибровку X-Rite со средним значением Delta E менее 1,0, а также поддерживает технологии NVIDIA G-Sync и Dolby Vision.

Примечательно, что ноутбук позволяет самостоятельно модернизировать память и накопители — на материнской плате предусмотрены два слота DDR5 с поддержкой до 64 ГБ оперативной памяти и два разъёма M.2 PCIe, которые поддерживают до 4 ТБ памяти для хранения контента. За охлаждение отвечает система с двумя вентиляторами, медными тепловыми пластинами и литой алюминиевой конструкцией. Lenovo заявляет, что устройство способно поддерживать суммарное энергопотребление до 200 Вт в режиме максимальной производительности без перегрева, что на самом деле весьма впечатляюще.