MacBook Neo оказался очень прибыльным для Apple

Будущий генеральный директор компании Apple Джон Тернус одним из первых увидел огромный потенциал доступного ноутбука для массового рынка и активно продвигал идею выпуска MacBook Neo. Многие аналитики и эксперты ожидали, что недорогая модель окажется слишком компромиссной, однако результаты продаж говорят об обратном. Во время публикации финансовых результатов за третий квартал 2026 финансового года Apple сообщила, что продажи компьютеров Mac выросли более чем на 25% по сравнению со вторым кварталом 2026 года, во многом благодаря доступному MacBook Neo. За квартал выручка Apple от продаж компьютеров Mac достигла 10,35 миллиарда долларов против 8,05 миллиарда долларов годом ранее, то есть рост составил 28,7 процента.

При этом опасения о том, что выпуск доступного ноутбука негативно скажется на прибыльности Apple, не подтвердились. «Валовая маржа от продаж устройств составила 40,1%, увеличившись на 140 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом. Дополнительное положительное влияние также оказал возврат таможенных пошлин, который улучшил показатель более чем на 2,5%». Одним из ключевых рынков для MacBook Neo стала сфера образования. В прошлом квартале около половины ноутбуков MacBook Neo, приобретённых образовательными учреждениями США, заменили устройства под управлением Windows и ChromeOS. Так что ставка на доступный ноутбук себя более чем оправдала и компания Apple явно продолжит работать в этом направлении.