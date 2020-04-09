ASUS ускорила Radeon RX 5600 XT

Достаточно часто мы говорим о том, что некоторые компании хотят привлечь пользователя исключительно дизайном или какими-то фишками. Однако есть компании, которые делают упор на совершенно иных преимуществах своей продукции. Например, компания ASUS решила порадовать своих фанатов достаточно классным бонусом — разработчики бренда выпустили BIOS, который позволяет выжать из видеокарты Radeon RX 5600 XT больше мощности за счет более высокой тактовой частоты графического процессора. Это не говорит нам о том, что теперь видеокарта будет вдвое мощнее, нет. Она просто даст вам прирост в 5-10% к мощности, но и этого достаточно, чтобы владельцы продукта получили удовольствие от того, что их видеокарта вдруг стала мощнее на ровном месте.