Представлены ноутбуки XMG APEX 16 и PRO 16 VE c GeForce RTX 5070

Компания XMG пополнила ассортимент игровых ноутбуков обновленными моделями APEX 16 и PRO 16 VE. Первая оснащается 16-ядерными чипами AMD Ryzen 9 9955HX или Ryzen 9 8945HX, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти и мощностью до 115 Вт, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 300 Гц, яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовых гамм sRGB и DCI-P3, системой охлаждения с тремя вентиляторами, корпусом массой 2,35 кг, батареей ёмкостью 99,8 Втч, до 96 ГБ ОЗУ DDR5-5600 и двумя слотами M.2 с теплораспределительными пластинами и термопрокладками (один с PCI Express 5.0).

Вторая отличается 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX и поддержкой до 128 ГБ оперативной памяти DDR5. Базовые конфигурации с 32 ГБ памяти DDR5-5200 и SSD на 1 ТБ у обеих новинок оценены в 2400 евро.