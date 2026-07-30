Lenovo готовит к релизу ноутбук на процессоре NVIDIA

Первые ноутбуки на базе RTX Spark для Windows 11 должны появиться уже этой осенью, а сегодня появились первые изображения модели Lenovo Yoga 9n 2-in-1, которая станет одним из первых устройств с новым процессором NVIDIA на архитектуре Arm. Помимо нового процессора RTX Spark, созданного на базе архитектуры Blackwell и ориентированного на геймеров и специалистов по работе с графикой, ноутбук получит набор функций для повышения продуктивности. Среди них — OLED-дисплей и трансформируемая конструкция, позволяющая использовать устройство в разных режимах. Изображения Lenovo Yoga 9n 2-in-1 опубликовал портал Windows Latest — судя по ним, новинка внешне сильно напоминает Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition на базе процессоров Intel. Так как устройство относится к категории трансформеров, ожидается, что корпус будет выполнен из премиального алюминия.

Также ноутбук получит шарнир, благодаря чему его можно будет использовать в нескольких режимах — как обычный ноутбук, планшет, устройство в режиме подставки или в формате «палатки». Точный размер экрана пока не подтверждён, однако источник сообщает о 14-дюймовой OLED-панели PureSight Pro с разрешением 2.8K. В верхней части дисплея разместится инфракрасная камера для распознавания лица через Windows Hello, а также физическая шторка для защиты приватности. Стоимость модели пока что под вопросом, но ноутбук явно будет дорогим удовольствием, особенно с учётом современных цен на оперативную память.
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