Microsoft повышает цены на Windows для производителей ПК

Производители ПК и OEM-компании готовятся повысить цены на компьютеры под управлением Windows после того, как Microsoft увеличила стоимость лицензий на операционную систему. В последнее время рынок ПК уже столкнулся с масштабным дефицитом комплектующих, из-за которого заметно выросли цены практически на все основные компоненты. Оперативная память, накопители, процессоры, видеокарты и даже материнские платы испытывают проблемы с поставками, поэтому покупателям приходится платить значительно больше, чем год назад. Текущий дефицит вызван прежде всего растущим спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта, но теперь ситуацию для производителей дополнительно осложняет подорожание программного обеспечения.

Согласно отчёту United Daily News, Microsoft увеличила стоимость лицензий на OEM-версии Windows. Это создаёт дополнительное давление на производителей компьютеров, которые и без того вынуждены справляться с растущими затратами на комплектующие. Ожидается, что в третьем квартале цены на готовые ПК могут вырасти ещё примерно на 5%. Естественно, производителям, вероятно, придётся переложить часть возросших затрат на покупателей, что приведёт к очередному повышению цен на готовые компьютеры примерно на 5%. К счастью, это никак не затронет рынок комплектующих для ПК, так что пользователи, которые готовы собрать систему самостоятельно, совершенно не пострадают от этого нововведения компании Microsoft.