ASUS выпустила 65 дюймовый 4K 120Hz монитор ASUS ROG Swift PG65

Nvidia начала выпуск BFG-экранов. На недавнем мероприятии Computex мы уже упоминали о 65-дюймовом ROG SWIFT PG65 мониторе. Этот монитор будет оснащен 4K 120 Гц панелью, G-Sync и встроенной защитой Nvidia.

Nvidia анонсировала выпуск широкоформатных игровых дисплеев некоторое время назад, серию экранов с диагональю 65 дюймов с самыми передовыми функциями. Acer, Asus и HP будут выпускать мониторы, которые будут иметь Ultra HD панели с HDR и G-Sync. Все эти панели сертифицированы и должны соответствовать определенным требованиям, одно из которых наличие HDR, и они должны иметь возможность работать с частотой 120 Гц, 65" и пиком яркость 1000 кд / м2.Asus анонсировала Asus ROG Swift PG65 на своей странице продукта . К сожалению, цены и доступность пока неизвестны.