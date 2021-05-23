ASUS выпустила игровую гарнитуру ROG Cetra II Core In-Ear

Наушники ASUS ROG Cetra II Core In-Ear разработаны специально для игровых ноутбуков ASUS ROG и игрового смартфона компании.

ASUS ROG Cetra II Core In-Ear оснащены драйверами ASUS Essence из силиконовой резины, они обеспечивают безупречный звук с сильными басами. Стандартный разъем 3,5 мм аудиоразъем гарантирует совместимость с ПК, консолями PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и смартфонами (в том числе с ROG Phone 5).

ROG Cetra II Core In-Ear идеально прилегают к уху, обеспечивая комфорт и улучшенную шумоизоляцию. В комплект поставки входит футляр для транспортировки, дополнительные ушные вкладыши разных размеров. Для удобства пользователя элементы управления расположены на кабеле наушников. Подключение осуществляется через интерфейс USB-C.

Стоимость наушников компания на раскрыла.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Cetra II Core In-Ear
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