Флагманские наушники OnePlus Buds Pro 4 стали доступны за 8 999

OnePlus показала флагманские TWS-наушники Buds Pro 4 на глобальной версии своего сайта. Полноценной презентации не было — цены и дата релиза пока не уточняются. Однако технические характеристики наушников уже известны. Над акустикой Buds Pro 4 работали вместе с Dynaudio. Оба наушника оснащаются 11-мм низкочастотными динамиками и 6-мм планарными твитерами, для каждого из которых используются отдельные ЦАП. В итоге в сравнении с прошлым поколением обещают на 50% более мощные басы. Кроме того, наушники поддерживают Hi-Res Audio с LHDC 5.0 (24 бит/192 кГц на скорости до 1 Мбит/с), пространственное аудио с отслеживанием положения головы и персонализированный профиль Golden Sound.

Активное шумоподавление тоже стало лучше — ANC работает в два раза лучше, чем в Buds Pro 3, говорят в компании. Работа шумоподавления автоматически настраивается в зависимости от окружающих условий, а для звонков используются три микрофона, датчик костной проводимости VPU и алгоритмы шумоподавления на базе ИИ. Помимо этого, заявлены перевод речи в реальном времени с помощью ИИ, интеграция Gemini, подключение к двум устройствам одновременно и игровой режим с задержкой до 39 мс на совместимых смартфонах OnePlus. Что касается автономности, в OnePlus обещают, что без ANC наушники работают до 13 часов (и до 53 часов с учётом кейса). Если включить шумоподавление, время работы сократится до 26 часов, а при с LHDC — до 22 часов.

Ключевые особенности OnePlus Buds Pro 4

Настройка звука от Dynaudio

Двойные динамические драйверы и мощные сдвоенные ЦАПы (DAC)

Поддержка аудио высокого разрешения (Hi-Res Audio) с кодеком LHDC 5.0

Профессиональное адаптивное шумоподавление

Технология AI Clear Call для четкости звонков

Синхронный перевод с помощью ИИ (AI Live Translation)

До 53 часов автономной работы

Качественная запись звука

Buds Pro 4 будут доступны в цветах Titanium Shadow и Polar White.