Флагманские наушники OnePlus Buds Pro 4 стали доступны за 8 999

OnePlus показала флагманские TWS-наушники Buds Pro 4 на глобальной версии своего сайта. Полноценной презентации не было — цены и дата релиза пока не уточняются. Однако технические характеристики наушников уже известны. Над акустикой Buds Pro 4 работали вместе с Dynaudio. Оба наушника оснащаются 11-мм низкочастотными динамиками и 6-мм планарными твитерами, для каждого из которых используются отдельные ЦАП. В итоге в сравнении с прошлым поколением обещают на 50% более мощные басы. Кроме того, наушники поддерживают Hi-Res Audio с LHDC 5.0 (24 бит/192 кГц на скорости до 1 Мбит/с), пространственное аудио с отслеживанием положения головы и персонализированный профиль Golden Sound.

Активное шумоподавление тоже стало лучше — ANC работает в два раза лучше, чем в Buds Pro 3, говорят в компании. Работа шумоподавления автоматически настраивается в зависимости от окружающих условий, а для звонков используются три микрофона, датчик костной проводимости VPU и алгоритмы шумоподавления на базе ИИ. Помимо этого, заявлены перевод речи в реальном времени с помощью ИИ, интеграция Gemini, подключение к двум устройствам одновременно и игровой режим с задержкой до 39 мс на совместимых смартфонах OnePlus. Что касается автономности, в OnePlus обещают, что без ANC наушники работают до 13 часов (и до 53 часов с учётом кейса). Если включить шумоподавление, время работы сократится до 26 часов, а при с LHDC — до 22 часов.

Buds Pro 4 будут доступны в цветах Titanium Shadow и Polar White. Стоимость - 8 999 руб
OnePlus Buds Pro 4 на Aliexpress.
  • Ключевые особенности OnePlus Buds Pro 4
  • Настройка звука от Dynaudio
  • Двойные динамические драйверы и мощные сдвоенные ЦАПы (DAC)
  • Поддержка аудио высокого разрешения (Hi-Res Audio) с кодеком LHDC 5.0
  • Профессиональное адаптивное шумоподавление
  • Технология AI Clear Call для четкости звонков
  • Синхронный перевод с помощью ИИ (AI Live Translation)
  • До 53 часов автономной работы
  • Качественная запись звука
OnePlus Buds Pro 4 на OZON.
Наушники HONOR Earbuds X10 оценили в 22 доллара …
Компания HONOR пополнила ассортимент доступных беспроводных наушников моделью Earbuds X10, которая базиру…
Представлена игровая гарнитура iQOO…
Компания iQOO объявила о выпуске своей первой полноразмерной игровой гарнитуры, которая основана на 40-ми…
Наушники Bose Sport Open Earbuds оценили в 200 евро …
Компания Bose пополнила ассортимент спортивных беспроводных наушников моделью открытого типа Sport Open E…
Bose представила второе поколение наушников QuietComfort…
Сегодня компания Bose представила беспроводные наушники QuietComfort второго поколения — обновлённую верс…
Представлены наушники Audio-Technica StreamSet ATH-M20xSTS…
Компания Audio-Technica пополнила ассортимент профессиональных наушников моделью ATH-M20xSTS StreamSet, к…
CMF представила наушники Buds Neo…
Компания CMF, дочерняя марка Nothing, вчера официально представила свои новые полностью беспроводные науш…
Представлены беспроводные наушники OnePlus Buds Clip…
Компания OnePlus объявила о глобальном выпуске своих первых наушников в форм-факторе клипсы OnePlus Buds …
Представлены беспроводные наушники Vivo Buds…
Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Vivo Buds, которая оценена на дебютном…
Обзор и тесты SVEN AP-W2000MV. Беспроводные игровые наушники для ПК и консолейОбзор и тесты SVEN AP-W2000MV. Беспроводные игровые наушники для ПК и консолей
Обзор SUUNTO WING 2. Наушники с костной проводимостью второго поколенияОбзор SUUNTO WING 2. Наушники с костной проводимостью второго поколения
Обзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не толькоОбзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не только
Обзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANCОбзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANC
Обзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spatial Audio и Hi-ResОбзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spatial Audio и Hi-Res
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor