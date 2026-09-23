Обзор Anker Soundcore Liberty 5 Pro. Флагманские TWS-наушники с Dolby Atmos, ANC 4.0 и AI

Четыре дополнительные пары силиконовых амбушюров и две пары ушных упоров, все они отличаются размерами, для удобства подписаны, а фиксация на картоне в дальнейшем поможет предотвратить потерю. В комплекте также есть кабель USB-C и руководство пользователя.
Сенсорное управление свайпами и касаниями для переключения экранов позволяет изменять режимы шумоподавления, пресеты звукового эквалайзера и его же можно использовать для управления камерой на смартфоне. Удобно и можно лишний раз не переходить в приложение.
В верхней части крышка-слайдер, скрывающая посадочные места под горизонтальное размещение наушников с магнитным креплением. С тыльной части разъем USB-C, но помимо проводного подключения есть поддержка Qi-зарядки. Учитывая ее поддержку на современных смартфонах, можно будет отказаться от лишних проводов. В ходе эксплуатации я использовал функцию обратной зарядки от смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, просто размещая кейс на крышке смартфона.
Anker Soundcore Liberty 5 Pro представлены в четырех вариантах цветового исполнения (белый, черный, розовое золото, стальной синий). Выполнена гарнитура из пластика и получило защиту по стандарту IP55, они не боятся дождя и пота во время тренировок. Для управления используется многозонная сенсорная зона, предотвращающая ложные срабатывания, включая ношение под шапкой, а также четко срабатывающая при касании пальцами.
В сравнении с Liberty 4 Pro заметно изменилась форма корпуса, оптимизировали и обеспечили равномерное распределение веса, снижая дискомфорт и усталость при длительном ношении. Гарнитура опирается сразу на три точки в ушной раковине.
Индивидуальную посадку корректируем с использованием комплектного набора амбушюров и ушных упоров. Как итог, подойдет людям разного возраста и пола.
Окно управления с изображением гарнитуры и данными по заряду наушников и кейсов. Быстрое переключение режимов шумоподавления (активное, адаптация, обычный, прозрачность).
Управление технологией HearID с персонализированной настройкой прослушивания. Интеллектуальный подход, позволяющий обеспечить лучшее качество звучания конкретно под пользователя. Здесь же несколько режимов для работы технологии Dolby Atmos с фиксированным положением или отслеживанием положения головы. Пресеты эквалайзера.
Изменение схемы сенсорного управления для левого и правого наушника в отдельности. Одиночное, двойное, тройное нажатие, длительное касание, свайпы вверх и вниз. Изменение чувствительности касания (высокая, средняя и низкая).
В приложении есть также набор AI-технологий, на момент тестирования включающий: ИИ-блокнот с транскрипцией голоса в текст, переводчик с живым переводом во время встреч или лекций, мгновенный перевод при разговоре с человеком, контекстное обучение с изучением фраз.
Тут используется система активного шумоподавления ANC 4.0 с анализом окружающего шума на основе данных с восьми микрофонов. Мгновенно адаптируется под особенности, используя продвинутый алгоритм с распознаванием паттернов шума. Отмечу отсутствие фонового гула, который присутствует на некоторых моделях с ANC. При необходимости живого общения с человеком, можно не снимая наушников включить режим «прозрачность». Хорошо себя показали при голосовых вызовах, передавая чистый голос даже при общении в шумном помещении.
За воспроизведение в Anker Soundcore Liberty 5 Pro отвечает 9.2 мм излучатель с мембранной шерстяной бумаги. Первое, что заметил при первом прослушивании музыки – напор низких частот. Бас тут четкий и довольно упругий, что редко встретишь в TWS-формате, и за счет этого отлично раскрываются танцевальные треки, электроника и поп-музыка. Средние частоты мягкие, а высокие менее звонкие. Мне такой характер звучания нравится. При этом доступна индивидуальная подстройка при использовании приложения и режима HearlD, в этом они достаточно гибкие.
Емкость встроенного в кейс аккумулятора составляет 690 мАч, в наушниках 62 мАч. В типовом сценарии с активным шумоподавлением получал до 7 часов работы и весь рабочий день с умеренной громкостью и отключенным ANC. В зарядном кейсе проводим до двух полных циклов зарядки. А сам кейс поддерживает проводную и беспроводную зарядку.