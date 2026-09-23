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Обзор Anker Soundcore Liberty 5 Pro. Флагманские TWS-наушники с Dolby Atmos, ANC 4.0 и AI

Одной из ключевых особенностей изучаемых сегодня TWS-наушников Anker Soundcore Liberty 5 Pro стал специализированный нейропроцессор THUS, отвечающий за обработку голоса во время голосовых вызовов. Для очистки и распознавания звука в них задействовано восемь микрофонов и два сенсора костной проводимости, такая связка позволяет выделять голос пользователя из окружающего шума и дает возможность общаться в метро, в шумном помещении и при сильном ветре. Гарнитура поддерживает систему адаптивного шумоподавления, персональную настройку звучания HearlD 5.0, подстраиваясь под особенности слуха и корректируя частотный баланс, беспроводную зарядку и обеспечивают длительное время автономной работы. В данной модели активно используются технологии AI с использованием в режиме диктофона с последующей расшифровкой, голосовым управлением со встроенным ассистентом.

Обзор Anker Soundcore Liberty 5 Pro

Комплектация

Компактная коробка с откидной крышкой, на внутренней стороне которой QR-код для загрузки инструкции, описание быстрого подключения к смартфону и конструкции наушников с процессом замены амбушюров и ушных упоров, а также особенностей управления экраном на зарядном кейсе.

комплектация Anker Soundcore Liberty 5 Pro

Четыре дополнительные пары силиконовых амбушюров и две пары ушных упоров, все они отличаются размерами, для удобства подписаны, а фиксация на картоне в дальнейшем поможет предотвратить потерю. В комплекте также есть кабель USB-C и руководство пользователя.

Внешний вид

Возможности зарядного кейса здесь шире привычных, на его передней панели расположен сенсорный дисплей 0.96 дюймов, отображающий наглядно данные по заряду правого и левого наушников в отдельности, а также самого кейса.

внешний вид Anker Soundcore Liberty 5 Pro

Сенсорное управление свайпами и касаниями для переключения экранов позволяет изменять режимы шумоподавления, пресеты звукового эквалайзера и его же можно использовать для управления камерой на смартфоне. Удобно и можно лишний раз не переходить в приложение.

внешний вид Anker Soundcore Liberty 5 Pro

В верхней части крышка-слайдер, скрывающая посадочные места под горизонтальное размещение наушников с магнитным креплением. С тыльной части разъем USB-C, но помимо проводного подключения есть поддержка Qi-зарядки. Учитывая ее поддержку на современных смартфонах, можно будет отказаться от лишних проводов. В ходе эксплуатации я использовал функцию обратной зарядки от смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, просто размещая кейс на крышке смартфона.

внешний вид Anker Soundcore Liberty 5 Pro

Anker Soundcore Liberty 5 Pro представлены в четырех вариантах цветового исполнения (белый, черный, розовое золото, стальной синий). Выполнена гарнитура из пластика и получило защиту по стандарту IP55, они не боятся дождя и пота во время тренировок. Для управления используется многозонная сенсорная зона, предотвращающая ложные срабатывания, включая ношение под шапкой, а также четко срабатывающая при касании пальцами.

внешний вид Anker Soundcore Liberty 5 Pro

В сравнении с Liberty 4 Pro заметно изменилась форма корпуса, оптимизировали и обеспечили равномерное распределение веса, снижая дискомфорт и усталость при длительном ношении. Гарнитура опирается сразу на три точки в ушной раковине.

внешний вид Anker Soundcore Liberty 5 Pro

Индивидуальную посадку корректируем с использованием комплектного набора амбушюров и ушных упоров. Как итог, подойдет людям разного возраста и пола.

внешний вид Anker Soundcore Liberty 5 Pro

Софт

Для соединения со смартфоном Anker Soundcore Liberty 5 Pro использует Bluetooth 6.1 с поддержкой кодеков SBC, AAC, LDAC. Подключение до трех устройств и быстрое переключение между ними. Совместимы с Google Fast Pair и Apple Find My, достаточно просто открыть крышку и на экране смартфона будет выведен виджет с предложением сопряжения. После этого уже можно прослушивать музыку, но все возможности будут доступны только после добавления в фирменное приложение Anker Soundcore, объединяющее разную акустику этого производителя.

софт Anker Soundcore Liberty 5 Pro

Окно управления с изображением гарнитуры и данными по заряду наушников и кейсов. Быстрое переключение режимов шумоподавления (активное, адаптация, обычный, прозрачность).

софт Anker Soundcore Liberty 5 Pro

Управление технологией HearID с персонализированной настройкой прослушивания. Интеллектуальный подход, позволяющий обеспечить лучшее качество звучания конкретно под пользователя. Здесь же несколько режимов для работы технологии Dolby Atmos с фиксированным положением или отслеживанием положения головы. Пресеты эквалайзера.

софт Anker Soundcore Liberty 5 Pro

Изменение схемы сенсорного управления для левого и правого наушника в отдельности. Одиночное, двойное, тройное нажатие, длительное касание, свайпы вверх и вниз. Изменение чувствительности касания (высокая, средняя и низкая).

x Умное голосовое управление с поддержкой русского языка. Обращение через «Привет, Анка». Переключение треков, остановка и продолжение воспроизведения, изменение режима воспроизведения и другие. Любопытно, но по личному опыту, удобнее и быстрее прямо с наушников или с экрана кейса.

софт Anker Soundcore Liberty 5 Pro

В приложении есть также набор AI-технологий, на момент тестирования включающий: ИИ-блокнот с транскрипцией голоса в текст, переводчик с живым переводом во время встреч или лекций, мгновенный перевод при разговоре с человеком, контекстное обучение с изучением фраз.

Тесты

Посадка в ушах удобна, за счет дополнительного упора и распределения веса они не выпадают при резких движениях головы. После короткого времени ношения перестаешь их замечать, и во время продолжительной эксплуатации не создают дискомфорта. За счет плотного прилегания в ушной раковине даже в выключенном состоянии дают хороший уровень звукоизоляции, а с включением активной системы шумоподавления можно не отвлекаться на шум в общественном транспорте и городской суете.

тесты Anker Soundcore Liberty 5 Pro

Тут используется система активного шумоподавления ANC 4.0 с анализом окружающего шума на основе данных с восьми микрофонов. Мгновенно адаптируется под особенности, используя продвинутый алгоритм с распознаванием паттернов шума. Отмечу отсутствие фонового гула, который присутствует на некоторых моделях с ANC. При необходимости живого общения с человеком, можно не снимая наушников включить режим «прозрачность». Хорошо себя показали при голосовых вызовах, передавая чистый голос даже при общении в шумном помещении.

тесты Anker Soundcore Liberty 5 Pro

За воспроизведение в Anker Soundcore Liberty 5 Pro отвечает 9.2 мм излучатель с мембранной шерстяной бумаги. Первое, что заметил при первом прослушивании музыки – напор низких частот. Бас тут четкий и довольно упругий, что редко встретишь в TWS-формате, и за счет этого отлично раскрываются танцевальные треки, электроника и поп-музыка. Средние частоты мягкие, а высокие менее звонкие. Мне такой характер звучания нравится. При этом доступна индивидуальная подстройка при использовании приложения и режима HearlD, в этом они достаточно гибкие.

Интегрирована технология Dolby Atmos с отслеживанием положения головы. Ее имеет смысл включать во время просмотра сериалов или фильмов. Создается иллюзия объемного звучания и нахождения в кинотеатре с многоканальной акустикой. Повернули голову влево и звук переходит больше в левый наушник, в отличие от стереозвучания он не зафиксирован четко в одной точке.

тесты Anker Soundcore Liberty 5 Pro

Емкость встроенного в кейс аккумулятора составляет 690 мАч, в наушниках 62 мАч. В типовом сценарии с активным шумоподавлением получал до 7 часов работы и весь рабочий день с умеренной громкостью и отключенным ANC. В зарядном кейсе проводим до двух полных циклов зарядки. А сам кейс поддерживает проводную и беспроводную зарядку.

Итоги

Anker Soundcore Liberty 5 Pro – флагманские TWS-наушники с высоким качеством звука и передачи голоса, а также активным использованием AI-технологий. Удобная посадка, набор амбушюров и упоров в комплекте, Bluetooth 6.1 с подключением до трех устройств и LDAC-кодеком, активное шумоподавление, длительное время автономной работы, беспроводная зарядка, приложение на русском языке.
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