Обзор Bloody GR220. Беспроводная игровая гарнитура для ПК, консолей и смартфонов

Оголовье с двумя ребрами усиления обтянуто тканью черного цвета со строчкой в виде сетки. Направляющие дают регулировку длины в пределах трех сантиметров, позволяя подобрать удобную посадку индивидуально.
Механизм крепления позволяет поворачивать чашки на 90 градусов. Это упрощает хранение, переноску, а также дает дополнительную свободу для комфортного прилегания к ушам без излишнего давления на них.
Чашки у Bloody GR220 овальной формы. На внешней стороне под прозрачной накладкой логотип бренда. Амбушюры из микрофибры, она приятна тактильно, сохраняет свой вид в длительной эксплуатации и не провоцирует запотевание.
Все органы управления и разъемы размещены на боковом торче левой чашки. Тут USB-C, используемый для зарядки, кнопка выключения микрофона, регулятор громкости, кнопка питания. Есть светодиодный индикатор рабочего состояния.
Всенаправленный микрофон на гибкой ножке съемный. На капсюль установлена ветрозащита.
Так в зависимости от используемого устройства можно будет использовать без дополнительных переходников. Подключение по радиочастоте 2.4 ГГц дает минимальные задержки и дает возможность использовать наушники в сетевых играх, требующих быструю реакцию и контроль, происходящего на карте.
Bluetooth 6.0 наиболее интересным будет при эксплуатации Bloody GR220 в паре со смартфоном. Можно слушать в них музыку, отвечать на входящие вызовы. При этом конструкция оголовья и нейтральный внешний вид позволяют использовать на улице или общественном транспорте. Еще и с учетом проводного подключения дает максимальную универсальность в выборе устройств, с которыми она будет работать.
Наушники не требуют предварительной настройки и хорошо работают сразу из коробки. Оснащены они высокоточным 40-мм динамиком, выдающим естественное звучание. В онлайн шутерах с ними можно рассчитывать на точное позиционирование источников опасности и интереса. Для фильмов и сериалов тоже подходят.
Микрофон подходит для общения в голосовом чате и использования во время голосовых вызовов. Голос чистый, без искажения и посторонних наводок. Оснащены аккумулятором с емкостью 800 мАч, который в зависимости от режима подключения дает до 45 часов автономной работы.