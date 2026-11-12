Обзор Bloody GR220. Беспроводная игровая гарнитура для ПК, консолей и смартфонов

Сегодня детально рассмотрим доступную беспроводную игровую гарнитуру Bloody GR220 с двумя вариантами соединения по радиоканалу 2.4 ГГц и Bluetooth 6.0, а также проводным соединением. Это универсальное решение, которое можно использовать с компьютером, ноутбуком, планшетом, консолью, смартфон и планшетом. Встроенный в нее аккумулятор обеспечивает до 45 часов автономной работы, сопровождается съемным всенаправленным микрофоном.

Обзор Bloody GR220

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с прозрачным окошком на боковой стороне. Комплект включает USB-приемник, USB-C кабель, руководство пользователя.

комплектация Bloody GR220

Внешний вид

Предлагаются в белом и черном вариантах исполнения. У игровой гарнитуры легкий вес (201 гр) и ее отличает аккуратный внешний вид.

внешний вид Bloody GR220

Оголовье с двумя ребрами усиления обтянуто тканью черного цвета со строчкой в виде сетки. Направляющие дают регулировку длины в пределах трех сантиметров, позволяя подобрать удобную посадку индивидуально.

внешний вид Bloody GR220

Механизм крепления позволяет поворачивать чашки на 90 градусов. Это упрощает хранение, переноску, а также дает дополнительную свободу для комфортного прилегания к ушам без излишнего давления на них.

внешний вид Bloody GR220

Чашки у Bloody GR220 овальной формы. На внешней стороне под прозрачной накладкой логотип бренда. Амбушюры из микрофибры, она приятна тактильно, сохраняет свой вид в длительной эксплуатации и не провоцирует запотевание.

внешний вид Bloody GR220

Все органы управления и разъемы размещены на боковом торче левой чашки. Тут USB-C, используемый для зарядки, кнопка выключения микрофона, регулятор громкости, кнопка питания. Есть светодиодный индикатор рабочего состояния.

внешний вид Bloody GR220

Всенаправленный микрофон на гибкой ножке съемный. На капсюль установлена ветрозащита.

внешний вид Bloody GR220

Тесты

Игровая гарнитура поддерживает беспроводное подключение через радиоканал с использованием передатчика и через Bluetooth 6.0. Комплектный адаптер выполнен разборным, его основная часть выполнена в компактном корпусе с USB-C разъемом, а второй элемент — это корпус в виде флешки с USB-A.

тесты Bloody GR220

Так в зависимости от используемого устройства можно будет использовать без дополнительных переходников. Подключение по радиочастоте 2.4 ГГц дает минимальные задержки и дает возможность использовать наушники в сетевых играх, требующих быструю реакцию и контроль, происходящего на карте.

тесты Bloody GR220

Bluetooth 6.0 наиболее интересным будет при эксплуатации Bloody GR220 в паре со смартфоном. Можно слушать в них музыку, отвечать на входящие вызовы. При этом конструкция оголовья и нейтральный внешний вид позволяют использовать на улице или общественном транспорте. Еще и с учетом проводного подключения дает максимальную универсальность в выборе устройств, с которыми она будет работать.

тесты Bloody GR220

Наушники не требуют предварительной настройки и хорошо работают сразу из коробки. Оснащены они высокоточным 40-мм динамиком, выдающим естественное звучание. В онлайн шутерах с ними можно рассчитывать на точное позиционирование источников опасности и интереса. Для фильмов и сериалов тоже подходят.

тесты Bloody GR220

Микрофон подходит для общения в голосовом чате и использования во время голосовых вызовов. Голос чистый, без искажения и посторонних наводок. Оснащены аккумулятором с емкостью 800 мАч, который в зависимости от режима подключения дает до 45 часов автономной работы.

Итоги

Bloody GR220 – доступная беспроводная гарнитура, которая предлагает сочетание аккуратного внешнего исполнения, хорошего качества звука, съемного всенаправленного микрофона, отличных показателей автономной работы, двух вариантов беспроводного соединения и проводного подключения.
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