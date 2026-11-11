Обзор FEYNYN VH010. Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением

Тестируемые сегодня беспроводные наушники FEYNYN VH010 поддерживают активное шумоподавление, игровой режим с низкими задержками, шумоподавлние с четырьмя микрофонами. Выполнены они в складной конструкции и отличает ее легкий вес, при этом оснащены аккумулятором, который дает до 50 часов автономной работы.

Обзор FEYNYN VH010

Комплектация

Поставляются в компактной коробке. Внутри они зафиксированы на подложке из пластика. В комплекте USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя на английском языке.

комплектация FEYNYN VH010

Внешний вид

Представлены в белом и черном вариантах исполнения. Внешний вид явно вдохновлялся накладными наушниками Apple, но ожидаемо заметно проще по используемым материалам.

внешний вид FEYNYN VH010

Здесь только пластик с преимущественно матовым покрытием. Пластик используется и в подвижных элементах, поэтому стоит быть аккуратным при эксплуатации.

внешний вид FEYNYN VH010

Чашки можно поворачивать на 90 градусов и складывать. В собранном положении помещается в небольшой сумке. Помимо этого, предусмотрена регулировка длины оголовья в диапазоне 3 см.

внешний вид FEYNYN VH010

Внутренняя часть оголовья прорезинена с наполнителем внутри. Внешняя тканевая. Выглядит аккуратно.

внешний вид FEYNYN VH010

Заряжаются FEYNYN VH010 через разъем USB-C, расположенный на торце правой чашки. Есть аудиоразъем под проводную передачу звука. Сверху кнопка включения, а регулировка громкости и переключение треков реализованы механическим поворотным регулятором, хорошо определяемым слепым методом.

внешний вид FEYNYN VH010

Амбушюры из экокожи, пометки по плавой и левой сторонам нанесены на ткань над динамиком. Наполнитель с памятью формы восстанавливает исходное состояние после снятия.

внешний вид FEYNYN VH010

Оснащены наушники 40 мм динамиком и четырьмя микрофонами, отвечающими за шумоподавление во время разговоров. Есть отверстия на чашке для компенсации давления и улучшения звучания низких частот.

внешний вид FEYNYN VH010

Софт

Сопровождается поддержкой приложения Original Sound. С помощью него можно переключать режимы шумоподавления (активно, прозрачность и выключено), поиск наушников, включить игровой режим. Доступен эквалайзер с переключением характера звучания.

софт FEYNYN VH010

Из необычного есть режим отслеживания головы, который в зависимости от поворота создает иллюзию изменения положения источника звука. Лучше всего раскрывается при просмотре фильмов и сериалов.

Тесты

На голове FEYNYN VH010 сиди удобно, чашки на уши не давят и обхватывают их полностью. Движения головы не ограничивают и в зимнее время можно носить под шапкой. Также остается небольшой зазор в месте перехода оголовья в чашки, который можно использовать для дужки очков.

тесты FEYNYN VH010

Звучание ровное с акцентированием средних частот. Хорошо звучат в них вокальные композиции, подкасты. Эквалайзером можно откорректировать характер звучания, подняв высокие частоты или басы. Для своего ценового сегмента звучание хорошее. Сами они для соединения со смартфоном используют Bluetooth 5.4 с кодеками SBC и AAC.

Активное шумоподавление работало корректно, без заметных наводок на общую звуковую сцену. Можно сосредоточится на прослушивании музыки, а не на шуме двигателя в автобусе и разговорах вокруг. При переводе в режиме прозрачности заметил искажения голоса собеседника. Из дополнительных режимов можно использовать игровой режим, он за счет снижения детализации – уменьшает задержки.

тесты FEYNYN VH010

При легком весе демонстрируют хорошие показатели автономной работы. В беспрерывном воспроизведении до двух дней работы и около недели в типовом сценарии.

Итоги

FEYNYN VH010 – недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением, приложением для тонких настроек, хорошим качеством звука и длительным временем автономной работы. Из минусов пластиковые элементы в местах стыков, требующих от пользователя аккуратности.
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