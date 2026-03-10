Обзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфонов

Внутри мягкий наполнитель, обтянутый экокожей. Край аккуратно прошит. Предусмотрена регулировка для подбора индивидуальной посадки, выбранное положение удерживается.
U-образное крепление для чашек, дает небольшой угол для регулировки прижима к ушам. Между чашками пропущен скрытый кабель с защитной нейлоновой оплеткой.
Чашки овальной формы. По центру внешней стороны логотип бренда, по периметру граница.
Эти зоны подсвечиваются. Многоцветная. Большая часть площади с текстурным рисунком. Основной материал их пластик с матовым покрытием.
Амбушюры с пеной высокой плотности, обтянута экокожей. Обхват ушей обеспечивает пассивную звуковую изоляцию и возможность сосредоточиться на происходящем в игре.
Органы управления сосредоточены у EKSA Mako BT на боковой грани одной из чашек. Тут разъем USB-C через который можно заряжать встроенный аккумулятор и передавать звук по проводу. Оба типа кабеля идут в комплекте.
Переключатель беспроводных режимов работы, регулятор громкости, кнопка включения, кнопка отключения микрофона. Микрофон в виде гибкой ножки съемный.
Качество исполнения у гарнитуры высокое, особенно с учетом того что они представлены в недорогом ценовом сегменте.
У радиочастоты в EKSA Mako BT низкие задержки и необходимый контроль будет даже обеспечен в киберспортивных играх. Хороший уровень контроля происходящего на карте, эффект объема и возможность позиционирования направлений движений игроков, выстрелов. Тестировали ее с ПК в играх Marathon и Escape form Tarkov.
Вторым беспроводным интерфейсом доступен Bluetooth, он подойдет для разного типа устройств. Соединение стабильное. Можно использовать на улице в качестве гарнитуры для музыки и подкастов. И конечно же универсальное соединение с помощью кабеля к 3.5 мм аудиоразъему.
50 мм драйвер выдает динамичный и яркий звук с акцентированием середины и низких частот. Передает спецэффекты и общий настрой, задуманный разработчиками в играх. Подходит для просмотра сериалов и фильмов. Запаса по громкости достаточно.