Обзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфонов

Тестируемые игровые наушники EKSA Mako BT предлагают сразу три варианта подключения, обеспечивая универсальность и возможность эксплуатации с ПК и ноутбуками, портативными консолями Nintendo Switch, стационарными консолями PlayStation 5 и Xbox. На радиочастоте сверхнизкие задержки с расширенным диапазоном, простота подключения, 50 мм драйверы, всенаправленный микрофон.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением, списком поддерживаемых платформ, сводных данных по характеристикам. Комплект включает адаптер подключения, переходник на полноразмерный USB, USB-C – 3.5 аудио, USB-C кабель для зарядки, микрофон, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Игровая гарнитура с широким оголовьем и большими чашками, обхватывающими уши пользователя полностью. В основе оголовья сталь, обеспечивающая жесткость и долговечность конструкции.

Внутри мягкий наполнитель, обтянутый экокожей. Край аккуратно прошит. Предусмотрена регулировка для подбора индивидуальной посадки, выбранное положение удерживается.

U-образное крепление для чашек, дает небольшой угол для регулировки прижима к ушам. Между чашками пропущен скрытый кабель с защитной нейлоновой оплеткой.

Чашки овальной формы. По центру внешней стороны логотип бренда, по периметру граница.

Эти зоны подсвечиваются. Многоцветная. Большая часть площади с текстурным рисунком. Основной материал их пластик с матовым покрытием.

Амбушюры с пеной высокой плотности, обтянута экокожей. Обхват ушей обеспечивает пассивную звуковую изоляцию и возможность сосредоточиться на происходящем в игре.

Органы управления сосредоточены у EKSA Mako BT на боковой грани одной из чашек. Тут разъем USB-C через который можно заряжать встроенный аккумулятор и передавать звук по проводу. Оба типа кабеля идут в комплекте.

Переключатель беспроводных режимов работы, регулятор громкости, кнопка включения, кнопка отключения микрофона. Микрофон в виде гибкой ножки съемный.

Качество исполнения у гарнитуры высокое, особенно с учетом того что они представлены в недорогом ценовом сегменте.

Тесты

Поддерживается три интерфейса подключения: аудиокабель, Bluetooth, радиочастота 2.4 ГГц. В комплекте идет все необходимое, при этом адаптер для радиочастоты компактен и его удобно использовать с планшетом, смартфоном или Nintendo Switch. Небольшие габариты и разъем USB-C. Также дополнительно есть переходник в который ставится этот адаптер и уже можно подключать в виде флешки к USB-разъему.

У радиочастоты в EKSA Mako BT низкие задержки и необходимый контроль будет даже обеспечен в киберспортивных играх. Хороший уровень контроля происходящего на карте, эффект объема и возможность позиционирования направлений движений игроков, выстрелов. Тестировали ее с ПК в играх Marathon и Escape form Tarkov.

Вторым беспроводным интерфейсом доступен Bluetooth, он подойдет для разного типа устройств. Соединение стабильное. Можно использовать на улице в качестве гарнитуры для музыки и подкастов. И конечно же универсальное соединение с помощью кабеля к 3.5 мм аудиоразъему.

50 мм драйвер выдает динамичный и яркий звук с акцентированием середины и низких частот. Передает спецэффекты и общий настрой, задуманный разработчиками в играх. Подходит для просмотра сериалов и фильмов. Запаса по громкости достаточно.

Итоги

EKSA Mako BT – недорогие беспроводные наушники с тремя интерфейсами подключения, исполненные в надежной конструкции с оголовьем из металла. Это универсальный вариант для портативных и стационарных консолей, ноутбуков и ПК, смартфонов и планшетов. Хорошее качество звука, комплектация всем необходимым для работы, низкие задержки.