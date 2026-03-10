Обзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфонов

Тестируемые игровые наушники EKSA Mako BT предлагают сразу три варианта подключения, обеспечивая универсальность и возможность эксплуатации с ПК и ноутбуками, портативными консолями Nintendo Switch, стационарными консолями PlayStation 5 и Xbox. На радиочастоте сверхнизкие задержки с расширенным диапазоном, простота подключения, 50 мм драйверы, всенаправленный микрофон.

Обзор EKSA Mako BT

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением, списком поддерживаемых платформ, сводных данных по характеристикам. Комплект включает адаптер подключения, переходник на полноразмерный USB, USB-C – 3.5 аудио, USB-C кабель для зарядки, микрофон, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация EKSA Mako BT

Внешний вид

Игровая гарнитура с широким оголовьем и большими чашками, обхватывающими уши пользователя полностью. В основе оголовья сталь, обеспечивающая жесткость и долговечность конструкции.

внешний вид EKSA Mako BT

Внутри мягкий наполнитель, обтянутый экокожей. Край аккуратно прошит. Предусмотрена регулировка для подбора индивидуальной посадки, выбранное положение удерживается.

внешний вид EKSA Mako BT

U-образное крепление для чашек, дает небольшой угол для регулировки прижима к ушам. Между чашками пропущен скрытый кабель с защитной нейлоновой оплеткой.

внешний вид EKSA Mako BT

Чашки овальной формы. По центру внешней стороны логотип бренда, по периметру граница.

внешний вид EKSA Mako BT

Эти зоны подсвечиваются. Многоцветная. Большая часть площади с текстурным рисунком. Основной материал их пластик с матовым покрытием.

внешний вид EKSA Mako BT

Амбушюры с пеной высокой плотности, обтянута экокожей. Обхват ушей обеспечивает пассивную звуковую изоляцию и возможность сосредоточиться на происходящем в игре.

внешний вид EKSA Mako BT

Органы управления сосредоточены у EKSA Mako BT на боковой грани одной из чашек. Тут разъем USB-C через который можно заряжать встроенный аккумулятор и передавать звук по проводу. Оба типа кабеля идут в комплекте.

внешний вид EKSA Mako BT

Переключатель беспроводных режимов работы, регулятор громкости, кнопка включения, кнопка отключения микрофона. Микрофон в виде гибкой ножки съемный.

внешний вид EKSA Mako BT

Качество исполнения у гарнитуры высокое, особенно с учетом того что они представлены в недорогом ценовом сегменте.

внешний вид EKSA Mako BT

Тесты

Поддерживается три интерфейса подключения: аудиокабель, Bluetooth, радиочастота 2.4 ГГц. В комплекте идет все необходимое, при этом адаптер для радиочастоты компактен и его удобно использовать с планшетом, смартфоном или Nintendo Switch. Небольшие габариты и разъем USB-C. Также дополнительно есть переходник в который ставится этот адаптер и уже можно подключать в виде флешки к USB-разъему.

тесты EKSA Mako BT

У радиочастоты в EKSA Mako BT низкие задержки и необходимый контроль будет даже обеспечен в киберспортивных играх. Хороший уровень контроля происходящего на карте, эффект объема и возможность позиционирования направлений движений игроков, выстрелов. Тестировали ее с ПК в играх Marathon и Escape form Tarkov.

тесты EKSA Mako BT

Вторым беспроводным интерфейсом доступен Bluetooth, он подойдет для разного типа устройств. Соединение стабильное. Можно использовать на улице в качестве гарнитуры для музыки и подкастов. И конечно же универсальное соединение с помощью кабеля к 3.5 мм аудиоразъему.

тесты EKSA Mako BT

50 мм драйвер выдает динамичный и яркий звук с акцентированием середины и низких частот. Передает спецэффекты и общий настрой, задуманный разработчиками в играх. Подходит для просмотра сериалов и фильмов. Запаса по громкости достаточно.

тесты EKSA Mako BT

Итоги

EKSA Mako BT – недорогие беспроводные наушники с тремя интерфейсами подключения, исполненные в надежной конструкции с оголовьем из металла. Это универсальный вариант для портативных и стационарных консолей, ноутбуков и ПК, смартфонов и планшетов. Хорошее качество звука, комплектация всем необходимым для работы, низкие задержки.
