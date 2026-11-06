Motorola представила беспроводные наушники Buds Ultra 27

Вместе с флагманским смартфоном Signature 27 компания Motorola представила новые беспроводные наушники Moto Buds Ultra 27. Стоит отметить, что эти наушники стали самыми функциональными беспроводными наушниками Motorola на сегодняшний день. Их настройкой занималась Bose, а за активное шумоподавление отвечает технология Bose QuietControl ANC. При этом в каждом наушнике установлен динамический излучатель на 11 мм и отдельный драйвер, обеспечивающие более чёткое воспроизведение высоких частот и детализированный звук. А поддержка Hi-Res Audio позволяет передавать тонкие нюансы звучания через Bluetooth. При подключении к совместимым смартфонам Motorola наушники также поддерживают Dolby Atmos с технологией отслеживания движений головы Dolby Head Tracking.

За качество голосовой связи отвечают три микрофона и дополнительный модуль Voice Pickup Unit в каждом наушнике. Производитель позиционирует эту систему не только как решение для обычных звонков, но и как инструмент для создания контента. Среди дополнительных возможностей заявлены функция перевода речи в реальном времени с помощью Live Translate на совместимых смартфонах Motorola, управление звонками жестами головы, автоматическая приостановка воспроизведения при извлечении наушников из ушей и одновременное подключение к двум устройствам. Также предусмотрена функция Audio Share, позволяющая подключить к одному устройству сразу две пары наушников. Цена под вопросом.