Anker представила свой первый слуховой аппарат

Anker выбрала удачный момент для выхода на рынок слуховых аппаратов — на выставке IFA 2026 компания представила свои первые безрецептурные слуховые аппараты из категории OTC. Новинки выполнены в форм-факторе RIC (receiver-in-canal), при котором основной блок устройства располагается за ухом, а динамик находится непосредственно в слуховом канале. В основе слуховых аппаратов лежит процессор Thus от Anker, представленный в апреле и впервые использованный в серии наушников Soundcore Liberty 5 Pro. Этот процессор обеспечивает исключительно эффективное подавление посторонних голосов и выделение речи, что может стать большим преимуществом для слуховых аппаратов.

В устройствах Anker используются четыре микрофона с формированием направленного луча. Они позволяют сосредоточиться на голосе человека, который находится непосредственно перед пользователем, отсекая часть окружающего шума. Заявленное время работы составляет до 12 часов, а с зарядным кейсом автономность увеличивается до 36 часов. При этом всего 5 минут быстрой зарядки обеспечивают ещё два часа использования. И Anker утверждает, что это самый быстрый показатель быстрой зарядки среди конкурирующих слуховых аппаратов. Компания пока не раскрыла точные названия и характеристики отдельных моделей, а также их стоимость и сроки начала продаж, но это довольно интересное решение для тех, у кого есть определённого рода проблемы со слухом. Тем более, что новинка выглядит очень стильно.