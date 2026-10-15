Представлены наушники Fairbuds 2 со сменной батареей

Компания Fairphone пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Fairbuds 2, главной особенностью которой стала ремонтопригодность. Пользователь сможет самостоятельно заменить батареи в самих наушниках и зарядном кейсе. Новинка также характеризуется 11-миллиметровыми динамическими излучателями с диафрагмой из биоцеллюлозы, системой активного шумоподавления, поддержкой аудиокодеков LC3, LDAC, SBC и AAC, уменьшенным на 37% корпусом самих наушников и на 32% зарядного футляра, шестью микрофонами, временем автономной работы до 8 часов или до 40 часов с учетом зарядного кейса, функцией одновременного сопряжения с шестью устройствами и защитой от брызг в соответствии со степенью IP54. Цена наушников составляет 120 евро.