Наушники Beyerdynamic AVENTHO Y оценили в 150 евро

Компания Beyerdynamic пополнила ассортимент полноразмерных беспроводных наушников моделью AVENTHO Y, которая получила 45-мм динамические излучатели. Новинка также характеризуется диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц, поддержкой аудиокодеков SBC и AAC, системой активного шумоподавления ANC с режимом «прозрачности», двумя микрофонами с системой шумоподавления ENC, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 6.0 с возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами, массой 316 граммов, батареей ёмкостью 650 мАч со временем автономной работы до 90 часов с отключенным шумоподавлением и до 60 часов с ANC, поддержкой быстрой зарядки (пяти минут зарядки хватит на шесть часов работы), полной зарядкой за час, интерфейсом USB-C, а также четырьмя расцветками. Цена наушников на европейском рынке составляет 150 евро.