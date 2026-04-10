ASUS выпустила кабель ROG Equalizer для мощных видеокарт

Сегодня компания ASUS официально представила новый кабель питания ROG Equalizer — это 12V-2×6 PCIe-кабель, разработанный для повышения стабильности питания современных видеокарт. Он соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1 и будет поставляться вместе с будущими блоками питания ROG Thor III и ROG Strix Platinum. Главная задача ROG Equalizer — решить проблемы надёжности, связанные с 16-контактными разъёмами питания видеокарт. Кабель оптимизирован для равномерного распределения нагрузки по всем проводам, что снижает риск перегрева отдельных участков. По данным ASUS, каждый провод способен выдерживать до 17 А, тогда как стандартные кабели 12V-2×6 рассчитаны примерно на 9.2 А на контакт.

Компания также заявляет, что даже при неравномерной нагрузке температура кабеля остаётся на уровне около 73 °C, тогда как обычные решения в таких условиях могут нагреваться сильнее из-за перекоса тока. Технические детали реализации не раскрываются, но, вероятно, используется выравнивание импеданса между проводниками для более равномерного распределения энергии. Длина кабеля составляет 750 мм, он выполнен в оплётке с двухцветным дизайном и комплектуется держателями для аккуратной укладки. Конструкция ориентирована на схему подключения с приоритетом видеокарты и рассчитана на высокие нагрузки. К сожалению, производитель пока что ничего не говорит о стоимости новинки, но уже известно, что кабель будет поставляться с гарантией сроком три года.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor