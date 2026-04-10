ASUS выпустила кабель ROG Equalizer для мощных видеокарт

Компания также заявляет, что даже при неравномерной нагрузке температура кабеля остаётся на уровне около 73 °C, тогда как обычные решения в таких условиях могут нагреваться сильнее из-за перекоса тока. Технические детали реализации не раскрываются, но, вероятно, используется выравнивание импеданса между проводниками для более равномерного распределения энергии. Длина кабеля составляет 750 мм, он выполнен в оплётке с двухцветным дизайном и комплектуется держателями для аккуратной укладки. Конструкция ориентирована на схему подключения с приоритетом видеокарты и рассчитана на высокие нагрузки. К сожалению, производитель пока что ничего не говорит о стоимости новинки, но уже известно, что кабель будет поставляться с гарантией сроком три года.