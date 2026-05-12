Представлены видеокарты Gainward GeForce RTX 5080 Python III

Gainward представила GeForce RTX 5080 серии Python III, сочетающей в себе высочайшую производительность и элегантную темную эстетику. Разработанная для геймеров и создателей контента, ценящих стабильность и минималистичный дизайн, серия Python III объединяет передовые инженерные решения в области охлаждения с полностью черным кожухом системы охлаждения. Серия Python III выделяется полностью черным кожухом и изысканные текстурами, что делает её универсальным центральным элементом любой конфигурации ПК. За скромным внешним видом Python III скрывается высокоэффективное инженерное решение. Концепция серии основана на лаконичном дизайне с приоритетом совместимости с любым ПК и надежности работы, благодаря чему ваше оборудование выглядит и работает одинаково безупречно.