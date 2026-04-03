Видеокарты AMD сильно подешевели

Видеокарты AMD Radeon RX 9070 и AMD Radeon RX 9070 XT на архитектуре RDNA 4 наконец начали продаваться по адекватным ценам — немецкие ритейлеры сообщают, что стоимость этих моделей опустилась ниже рекомендованной. В Европе рекомендованная цена для RX 9070 составляет 629 евро с учётом 19% НДС, а для более мощной версии RX 9070 XT — 689 евро. Однако по данным онлайн-магазинов в Германии обе карты уже продаются дешевле этих значений, и это происходит впервые с момента кризиса нехватки памяти, который серьёзно ударил по геймерам. Самая доступная версия RX 9070 сейчас предлагается за 539 евро — речь идёт о модели ASUS Prime Radeon RX 9070 OC. В свою очередь, RX 9070 XT можно найти примерно за 640 евро в исполнении ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger. Такое снижение цен выглядит особенно заметным на фоне предыдущих месяцев, когда рынок оставался перегретым.

При этом ситуация в США сильно отличается. Там стоимость RX 9070 держится на уровне около 810–820 долларов, а RX 9070 XT продаётся примерно за 880–890 долларов. Это значительно выше рекомендованных цен, которые составляют 549 долларов и 599 долларов соответственно. Судя по всему, в Германии произошло насыщение рынка новыми поставками, из-за чего предложение превысило спрос и цены заметно просели. В США же дефицит по-прежнему сохраняется, и, по данным PCPartPicker, цены остаются высокими и даже продолжают расти. Но, возможно, вскоре ситуация всё же изменится в положительную сторону, но это лишь предположение.